Valoran de positivo en NY Cámara Diputados RD reconociera a prestante dominicana Cristina Contreras

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Dominicanos en esta ciudad valoraron de positivo el reconcomiendo que la Cámara de Diputados de la República Dominicana hiciera esta semana a Cristina Contreras, actual directora del Hospital Lincoln, en El Bronx, por su excelsa trayectoria y aportes en el sistema de salud pública a favor de los dominicanos radicados en la Gran Manzana.

En el condado de El Bronx reside un poco más de la mitad de los 900 mil quisqueyanos residentes en NYC, y varias decenas de miles, entre otras etnias, en el área donde está ubicado el centro de salud, calle 149 esquina avenida Morris.

La entrega del mismo lo efectuó el pasado martes Dharuelly Leany D´Aza, vicepresidenta de la Cámara, actuando en nombre del presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, quien elogió la destacada labor que realiza Contreras en NYC, señalando que trabajar con las comunidades requiere un esfuerzo especial.

Destacó que Cristina «ha trabajado en áreas sociales, de educación y salud, fundamentales para que las sociedades de todo el mundo puedan desarrollarse y crecer de una manera sana».

En la resolución, de los proponentes diputados Carlos Sánchez y Elida Yalis Soto, entre otros, aprobada a unanimidad, señalan en uno de sus considerandos que Contreras nació en la RD y emigró a los 15 años a los Estados Unidos y, a pesar de las dificultades, incluyendo la posibilidad de quedarse sin hogar, perseveró y se convirtió en una líder en el campo de la salud.

Agrega que logró una trayectoria sobresaliente de casi tres décadas de roles de liderazgo dentro del sistema de salud pública más grande en el territorio estadounidense.

Resaltan que inició su carrera en el año 1995 como trabajadora social en NYC Health +Hospitals, y hasta la fecha ha ocupado cargos de liderazgo, incluyendo directora ejecutiva de NYC Health+ Hospitalls/North Central Bronx, y en abril de 1991 fue designada directora ejecutiva de NYC Health+Hospitals/Metropolitan en East Harlem.

En septiembre del 2004 asumió el cargo de directora ejecutiva del Lincoln, y su basta gestión abarca funciones hospitalarias de pacientes críticos hospitalizados, ambulatorios, clínicos y auxiliares.

Por su parte, la homenajeada agradeció la distinción y dijo que las puertas en EUA, donde se desenvuelve, están abiertas para todos los dominicanos y otras etnias. Afirmó que es entregada a los dominicanos en el exterior y significa mucho que la reconozcan en su país de origen.

En el acto, celebrado en el Salón Hugo Tolentino Dipp, asistieron varios diputados, familiares, amigos y relacionados de la galardonada, así como los hermanos Fulcar, Julio y Roberto, senador y ministro sin cartera en el país caribeño respectivamente.

Entre los que valoraron su homenaje, figuran el médico por más de 40 años en ejerciendo en NYC, y actual embajador en Italia, Rafael Lantigua, quien fuera llamado por este reportero para preguntarle en ese sentido; el reverendo Rubén Díaz; y el profesor Rafael Borges; la visitadora a médico Roberquis Jiménez; y el productor de TV, Rafael Díaz.

Asimismo, los esposos Emil y Mavel Flores; el presidente de la Fundación Solución Nacional (SOLN), Roberto Rojas; el asambleísta por el distrito 78-Bronx, George Álvarez; el dirigente político Radhames García; Geraldo Rosario, coordinador de «300 con Leonel»; Aris Guevara, director de crecimiento del PRM-NY; y Mildred de los Santos, enfermera en dicho hospital, entre otros.