US$25 mil dólares a asociación del Bronx para generar conciencia sobre las drogas; dominicanos son miembros

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La senadora estatal por NY, Nathalia Fernández, otorgó $25,000 dólares a la Asociación de Acción Comunitaria de Throggs Neck (TNCAP), compuesta por 35 organizaciones, con decenas de miembros dominicanos, para ayudar a la coalición urbana a generar conciencia sobre los peligros del Fentanilo y los Opiáceos en la comunidad.

El Throggs Neck, área donde residen cientos de quisqueyanos, es un cordón litoral estrecho de tierra en la parte suroccidental del condado de El Bronx que delimita el paso entre el río Este y Long Island, además, limita al norte con la avenida East Tremont con la Avenida Baisley.

Gracias a esta subvención, TNCAP podrá seguir proporcionando señalización y recursos educativos gratuitos a los miembros de la comunidad, expresó Christine Cavallucci, directora ejecutiva del Programa de Prevención del Abuso de Drogas de la Arquidiócesis de NY.

TNCAP, fundada en 1998, celebra reuniones mensuales donde las 35 asociaciones planifican y colaboran en proyectos destinados a abordar las diversas necesidades de la comunidad de Throggs Neck.

La coalición se enorgullece de implementar políticas y estrategias ambientales que tienen un impacto positivo en los residentes de esta comunidad. Para más información sobre la coalición llamar al 718-904-1333. Prevención de la sobredosis de opioides = https://www.cdc.gov/overdose-prevention/prevention/index.html 

