UNICARIBE entra al Top 30 de universidades más innovadoras de Iberoamérica

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.- La Universidad del Caribe (UNICARIBE) ha sido reconocida en el Ranking Educativo Innovatec 2025, posicionándose entre las 30 universidades más innovadoras de Iberoamérica. Se trata de la primera vez que la academia dominicana figura en esta destacada clasificación internacional.

El estudio, elaborado por un jurado de expertos en innovación, educación y desarrollo empresarial, evalúa la calidad de la educación online, los contenidos académicos y la capacidad de adaptación de las universidades al entorno digital y social.

La noticia fue recibida con entusiasmo por el Consejo Docente y las autoridades de UNICARIBE, quienes expresaron que este reconocimiento representa un paso firme hacia el fortalecimiento de la educación superior dominicana en el escenario internacional.

El canciller de la universidad, doctor José Alejandro Aybar M., manifestó que este logro es fruto del esfuerzo conjunto de docentes, directivos y estudiantes. “En UNICARIBE trabajamos cada día en procesos académicos innovadores y en la incorporación de herramientas tecnológicas de vanguardia para beneficio de nuestros estudiantes”, afirmó.

Aybar también agradeció el respaldo del rector, doctor Emilio Mínguez, así como del equipo académico y administrativo. “Este reconocimiento confirma que nuestro compromiso con la calidad académica está dando resultados visibles a nivel regional e internacional”, agregó.

El Ranking Innovatec valora indicadores como la propuesta académica, los contenidos formativos, la innovación en plataformas digitales, la reputación online, la empleabilidad de los egresados y las políticas de responsabilidad social y sostenibilidad.

En este sentido, UNICARIBE destacó por su capacidad de adaptar la educación a un modelo flexible y accesible, incorporando plataformas digitales que permiten al alumnado combinar su vida profesional y personal con sus estudios.

La institución también fue valorada por su red de egresados y el perfil de su profesorado, que combina experiencia académica y profesional, garantizando una formación integral y orientada a la práctica.

El listado de Innovatec 2025 fue encabezado por la Universidad Espíritu Santo de Ecuador, que repite en la primera posición. Le siguen el Tecnológico de Monterrey (México), la Universidad ECOTEC (Ecuador), la Continental de Perú y la Universidad UNIR de España, completando el Top 5.

Al formar parte del grupo de las 30 mejores universidades, UNICARIBE se une a instituciones de gran prestigio de América Latina y España, fortaleciendo así la presencia dominicana en el escenario educativo iberoamericano.

El informe Innovatec 2025 subraya que la apuesta de UNICARIBE por la sostenibilidad, la innovación académica y la atención al alumnado fueron factores decisivos en su inclusión en el ranking.

Este reconocimiento marca un hito para la universidad dominicana, que continúa consolidándose como referente en la educación online y como motor de transformación educativa en el país y la región.

