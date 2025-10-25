Un triste homenaje a los Maestros

Jubilados

En la celebración del Día del Jubilado de la UASD, la Oficina del Plan de Retiro, presidida por el Lic. Fabio Ruiz Rosado, ha iniciado el otorgamiento de reconocimientos a un grupo de profesores y personal administrativo jubilado y algunos reconocimientos póstumos, por su trayectoria y entrega a la Academia.

En esta primera entrega de reconocimiento, la cual se realizará todos los años, estuvieron meritísimos maestros, figuras históricas de la UASD, como el maestro Cayetano Rodríguez del Prado, el Dr. Enerio Rodríguez Arias, Servulo Natera, Diana Contreras, Gladys Gutiérrez y otros más.

Cuando llamaron a reconocer de manera póstuma a los maestros: Carlos Temistocles Roa, Virgilio Bello Rosa y Jesús de la Rosa; me embargó una profunda tristeza; docentes con un historial de lucha y que lo dieron todo por su Alma Mater, formaban parte de la Comisión de Actualización Salarial a los exfuncionarios, que reclaman la aplicación de las tres resoluciones del Consejo universitario; y que fueron incumplidas sucesivamente por los siguientes rectores, desde su aprobación por el Consejo Universitario, en la rectoría del Ing. Miguel Rosado Monte de Oca, en el año 2001. Estos profesores murieron en condiciones económicas precarias, sintiéndose traicionado por la UASD. Solamente en el año 2008, el rector Franklin García Fermin cumplió parcialmente las resoluciones del Consejo Universitario, al actualizar los salarios, a los ex rectores, excluyendo a los demás exfuncionarios jubilados.

Esta larga lucha por sus derechos, culminó con la Sentencia del Tribunal Constitucional,

ratificando la Sentencia del Tribunal Superior Administrativo.

Lo lamentable e indignante es que las autoridades han caído en el Desacato Judicial y persisten en no cumplir con las resoluciones del Consejo Universitario.

El rector Editrudis Beltrán Crisóstomo tiene la oportunidad histórica de rescatar la integridad moral y superar tantas vejaciones y denegación de derechos contra los 12 profesores que quedan con vida, con muy precaria salud, como son: el Ing. Cayetano Rodríguez del Prado, Ana Silvia Reynoso de Abud, Ramón Camacho, Servulo Natera, Ricardo Corporan, Cesár Mella, Diomedes Robles Cid, Héctor Martínez, Ramón Blanco Fernández, Franklin Rosa, Julio Urbaez y Ana Dolores Guzmán.

Esperamos pacientemente, como ha sido durante los 24 años de esta lamentable situación, que el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, antes de finalizar su gestión, aplique las resoluciones del Consejo Universitario y no pase a formar parte de los rectores desacatados.

Franklin Rosa