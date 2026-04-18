Ulises Rodríguez recibe delegación de Santo Domingo Oeste para compartir modelo de gestión municipal

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, recibió este viernes la visita de su homólogo de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, quien llegó acompañado de su equipo técnico con el objetivo de conocer de cerca el modelo de gestión que desarrolla el cabildo santiaguero.

La visita se realizó por iniciativa del propio alcalde visitante, como parte de un proceso de intercambio institucional orientado a compartir experiencias, fortalecer procesos internos y conocer buenas prácticas aplicadas en la administración municipal de Santiago.

Durante la jornada, directores y encargados de departamentos como planificación, finanzas, recaudaciones, compras, presupuesto, Contraloría, limpieza pública, obras públicas y electricidad sostuvieron reuniones de trabajo para explicar el funcionamiento de sus respectivas áreas.

En esos encuentros se socializaron los métodos de trabajo, los avances logrados y los principales retos que enfrentan ambas alcaldías, permitiendo un diálogo técnico enfocado en mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta ante las necesidades ciudadanas.

El acercamiento surge a partir del interés del equipo técnico de Santo Domingo Oeste en conocer experiencias que puedan ser aplicadas en su municipio, especialmente en temas relacionados con organización administrativa, cumplimiento institucional y optimización de recursos.

El alcalde Ulises Rodríguez valoró positivamente esta visita, destacando que el fortalecimiento de los gobiernos locales también depende de la capacidad de compartir conocimientos y construir alianzas que permitan elevar la calidad de la gestión pública.

Por su parte, Francisco Peña resaltó que este tipo de intercambios representan una oportunidad importante para aprender de experiencias exitosas y seguir impulsando una administración municipal más eficiente y cercana a la población.

El encuentro forma parte de una dinámica de colaboración entre ayuntamientos que busca fortalecer la institucionalidad municipal, mejorar los servicios públicos y consolidar una gestión más transparente, organizada y orientada al bienestar colectivo.