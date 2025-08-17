Ulises Rodríguez destaca legado de Abinader en democracia e inversión pública

Bartolo García

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, resaltó este sábado que la gestión del presidente Luis Abinader ha transformado la visión de gobierno en la República Dominicana.

Según afirmó, la descentralización de la inversión pública y la forma transparente de administrar el patrimonio nacional han fortalecido la reputación internacional de la democracia dominicana.

Rodríguez consideró que la administración de Abinader constituye un modelo sin precedentes, al combinar ética gubernamental, respeto institucional y cercanía con la ciudadanía.

En ese sentido, subrayó que el mandatario ha consolidado un estado de derecho estable, en el que el Poder Ejecutivo mantiene independencia y respeto hacia los demás poderes públicos.

El edil valoró que Abinader ha sido consecuente con su lema de “no dejar a nadie atrás”, llevando el apoyo del Estado a las provincias y comunidades que durante décadas habían estado marginadas.

Entre los ejemplos más destacados mencionó el polo turístico de Pedernales, el impulso a Manzanillo en Monte Cristi y el desarrollo en la zona de Miches, iniciativas ejecutadas en alianza con el sector privado.

Rodríguez explicó que esas alianzas estratégicas han generado confianza para la inversión en turismo, zonas francas, agroindustria y exportaciones, sectores claves para el futuro económico del país.

El alcalde también destacó que, además de las grandes obras, el presidente ha respaldado a los ayuntamientos con recursos para mejorar servicios básicos y la calidad de vida de los ciudadanos.

Aseguró que Abinader ha cumplido con la construcción y reparación de escuelas, hospitales, acueductos, obras deportivas y caminos vecinales en todas las provincias, algo que calificó como un hecho sin precedentes.

En materia institucional, ponderó la despolitización del sistema judicial, con la designación de profesionales probos y de carrera que empiezan a dar resultados contra el desorden heredado en 2020.

Asimismo, resaltó la reforma de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea creada para coordinar semanalmente a las entidades de persecución del delito bajo la dirección del propio mandatario.

Finalmente, Rodríguez afirmó que el respeto del Ejecutivo a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral, junto con las reformas constitucionales, garantizan la alternabilidad democrática y el fortalecimiento institucional del país.

El alcalde emitió estas declaraciones con motivo del aniversario de la Restauración, recordando la participación histórica del pueblo de Santiago y vinculando ese espíritu con la etapa de transformación actual.

