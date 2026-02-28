Uepa Tickets inicia venta para entrenamiento oficial de la Selección Dominicana en el Quisqueya

La práctica abierta al público será el 2 de marzo como antesala a la serie frente a los Detroit Tigers rumbo al Clásico Mundial

SANTO DOMINGO, RD.– La empresa Uepa Tickets anunció la apertura oficial de la venta de boletas para la práctica de la Selección de la República Dominicana, programada para el lunes 2 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El evento servirá como antesala a la esperada serie frente a los Detroit Tigers, marcando el inicio del calendario competitivo del conjunto criollo de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El gerente general de Uepa Tickets, Gabriel Alma, informó que las entradas están disponibles a través del portal www.uepatickets.com, con un costo único de RD$650, cargos incluidos.

Alma precisó que el aforo será limitado, con el objetivo de ofrecer mayor comodidad y una experiencia más cercana a los fanáticos que deseen presenciar la preparación del equipo nacional.

Las puertas del estadio abrirán a las 3:30 de la tarde, mientras que la práctica oficial está pautada para iniciar a las 4:00 p. m., permitiendo a los asistentes disfrutar de la sesión completa.

La novena dominicana enfrentará a los Tigres de Detroit los días 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en una serie que marcará el comienzo formal de su ruta hacia el torneo internacional.

Posteriormente, el equipo debutará el 6 de marzo frente a Nicaragua en el Marlins Park, dentro del calendario oficial del Clásico Mundial.

Esta será la primera ocasión en que la selección dominicana reciba en casa a una organización de las Grandes Ligas como parte de su preparación oficial.

El encuentro ha generado gran expectativa entre los seguidores del béisbol, quienes ven en esta práctica una oportunidad única de compartir con los jugadores y vivir el ambiente previo al torneo.

Con esta iniciativa, Uepa Tickets y la Federación Dominicana de Béisbol buscan acercar aún más al público al equipo nacional en un momento clave de su preparación internacional.