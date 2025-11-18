UASD reconoce al ministro Ito Bisonó por impulsar proyectos de innovación y formación práctica

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) entregó este lunes un reconocimiento institucional al ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor “Ito” Bisonó, por su apoyo al fortalecimiento académico, productivo y operativo de la academia estatal.

El reconocimiento fue otorgado en un acto celebrado en el Salón del Consejo Universitario, donde autoridades universitarias resaltaron el respaldo que el Gobierno y el MICM han brindado a importantes proyectos de desarrollo dentro de la institución.

El rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, afirmó que Bisonó ha sido un aliado clave en iniciativas que han dinamizado procesos de innovación vinculados a la formación práctica de los estudiantes y a la mejora de los servicios universitarios.

Beltrán destacó especialmente la Escuela de Panadería, un proyecto respaldado por el ministro Bisonó y el presidente Luis Abinader, que produce miles de panes diarios y genera experiencia real para los futuros profesionales.

El funcionario académico explicó que esta escuela elabora entre 6,000 y 9,000 panes cada día, cifra que supera los 15,000 cuando se incluye la cena del comedor universitario, además de postres y productos para las cafeterías del campus.

“Esto es transformar”, expresó Beltrán, al resaltar que estas acciones elevan la calidad del servicio a la comunidad universitaria y fortalecen la vinculación entre academia y sector productivo.

El rector también anunció nuevos proyectos como una pizzería universitaria y una planta procesadora y purificadora de agua, que garantizará el suministro para laboratorios científicos y servicios institucionales.

Beltrán valoró la trayectoria de Bisonó en favor del desarrollo industrial, recordando su labor como legislador y los avances logrados desde su gestión en el MICM desde el año 2020.

En su intervención, el ministro Bisonó expresó que este reconocimiento tiene un valor especial debido a sus vínculos familiares con la UASD y recordó momentos significativos de su carrera política y académica en el campus.

Afirmó que desde el MICM se ha impulsado una relación activa con los sectores productivos para generar becas, innovación y nuevas oportunidades laborales para los estudiantes dominicanos.

“El progreso de los jóvenes formados en estos programas confirma que invertir en educación siempre vale la pena”, declaró el ministro.

El reconocimiento fue aprobado mediante la resolución 036-2025 de la Escuela de Informática y validado por el Consejo de la Facultad de Ciencias, como muestra del respaldo institucional al homenajeado.

Durante el acto, también se resaltaron iniciativas pasadas como el Programa de Pasantías en los Tribunales de Nueva York, apoyado por Bisonó cuando era diputado, experiencia que dio origen al primer Centro Comunitario de Servicios Legales en el país.

A la actividad asistieron exrectores, vicerrectores, decanos, directores de escuelas, representantes del MICM, invitados especiales y miembros de la prensa, quienes destacaron el clima de colaboración entre la universidad y el sector público.

Beltrán concluyó su intervención proponiendo mantener esta alianza estratégica: “Sigamos juntos impulsando la modernización de la universidad que sirve a la nación dominicana”.