Turismo dominicano rompe récord histórico con 10.2 millones de visitantes en 11 meses

Bartolo García

República Dominicana volvió a hacer historia en materia turística. Entre enero y noviembre de 2025, el país recibió un total de 10,284,251 visitantes, combinando llegadas aéreas y marítimas, un hito que garantiza un cierre de año con cifras récord para el turismo nacional.

¡Noviembre rompe récords en el turismo de la República Dominicana!

Por primera vez, más de 1 millón de visitantes llegaron en un solo mes de noviembre.

¡Un logro que marca la historia y eleva nuestro turismo a otro nivel!#RDTurismoDeRécords #2025UnAñoDeRécords pic.twitter.com/1tOFD8I9Vl — David Collado (@DavidColladoM) December 1, 2025

El anuncio fue realizado este lunes por el ministro de Turismo, David Collado, durante la presentación del informe mensual del sector, en un evento celebrado en un hotel de Santo Domingo. “Lo volvimos a hacer”, expresó al destacar que el impulso turístico se ha mantenido pese a la coyuntura internacional.

El funcionario explicó que este crecimiento representa un 52% más que en 2019, antes de la pandemia; un 13% más que en 2023 y un 3.1% por encima de 2024, consolidando la tendencia ascendente del sector.

En cuanto a los datos por vía aérea, Collado informó que 7,884,421 turistas llegaron al país durante los primeros once meses, lo que equivale a un 35% más que en 2019, un 10% más que en 2023 y 3% superior al año pasado.

Mientras que 2,399,830 visitantes arribaron en cruceros durante el mismo periodo, cifra que supone un aumento extraordinario de 153% respecto a 2019, además de un 25% más que en 2023 y 3.4% de crecimiento en comparación con 2024.

Collado detalló que solo en noviembre ingresaron 1,000,484 visitantes, combinando turistas y cruceristas. Este desempeño implica un 75% de aumento respecto a 2019, 16% más que en 2023 y 13.5% por encima del año pasado.

Del total mensual, 715,916 turistas llegaron por aire y 284,568 por la vía marítima, impulsando al país hacia nuevas metas en la industria.

En cuanto a los principales emisores, Estados Unidos continúa liderando con 39% del total de visitantes, seguido de Canadá con 19%, y Colombia y Argentina con 6% cada uno. Puerto Rico, México y Alemania aportaron 3% cada uno.

Los aeropuertos que concentraron mayor flujo turístico en el periodo enero-noviembre son: Punta Cana (62%), Las Américas (22%), Cibao (10%), Puerto Plata (4%), mientras que La Romana y otras terminales completaron el 2% restante.

Collado resaltó que este éxito responde al trabajo constante y a la estrategia de promoción internacional que ha mantenido al país como destino líder en la región, destacándose por su seguridad, infraestructura hotelera de clase mundial y experiencia turística diversa.

“Ha sido una proeza alcanzar estos números con los desafíos globales actuales”, afirmó el ministro, al tiempo que destacó que la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros continúa aumentando, reflejada en nuevos proyectos hoteleros y expansión de marcas internacionales.

Con estas cifras, República Dominicana reafirma su posición como el destino turístico número uno del Caribe y uno de los países con mayor recuperación y crecimiento en la industria turística a nivel mundial.