Nuestra realidad financiera es una consecuencia de cómo pensamos con relación al dinero. Y esto es idéntico a cómo pensamos en todo.

Si queremos cambiar algo la mejor forma es dedicarnos a modificar la causa y no las consecuencias. No nos hacemos ricos o nos sobreendeudamos si no actuamos, y esa actuación viene comandada por nuestros pensamientos, que a su vez son generados por conexiones cerebrales que se han formado durante toda nuestra vida.

Hay dos opciones: Cantar por estar feliz; o cantar para sentirse feliz. Vamos por partes:

Cantar por estar feliz : Si andamos en piloto automático financiero podemos definir que lo que estamos logrando es lo que hemos querido lograr, así seguimos igual. Si no estamos contentos con lo alcanzado y seguimos accionando igual, solo aumentaremos lo que hemos hecho (en muchos casos deudas o un bienestar restringido).

: Si andamos en piloto automático financiero podemos definir que lo que estamos logrando es lo que hemos querido lograr, así seguimos igual. Si no estamos contentos con lo alcanzado y seguimos accionando igual, solo aumentaremos lo que hemos hecho (en muchos casos deudas o un bienestar restringido). Cantar para sentirme feliz: Lo llamaría, desconectar el piloto automático. Es hora de dominar la reacción y activar la acción. Lo que hago me lleva por un camino que no deseo y deseo tomar las riendas… es hora de cantar para cambiar lo que siento y así sentir lo que aspiro.

Concentrémonos en la segunda opción… los que están en la primera no desean cambiar nada, no hay razón para sugerirles cambios.

Ya que cambiar costumbres lleva su tiempo, los científicos se pelean entre 28 días y 6 meses, iniciemos por tomar decisiones automáticas que no requieren esperar a que los cambios comiencen a dar resultados.

¿Qué no te gusta de lo que tienes? Toma acciones para corregirlo. Si no sabes cómo, es hora de buscar asesoría de alguien que te pueda guiar. Ya sea con libros, cursos o una persona que se introduzca en el problema.

Si te estresan algunas deudas: aprende cómo salir de ellas.

Si no tienes patrimonio suficiente: aprende cómo ahorrar de manera automática y sistemática. Y luego tendrás que aprender de inversiones para multiplicar el ahorro.

Si quieres iniciar o aumentar tu negocio: aprende cómo tomar créditos productivos o superproductivos, los que también llamo deudas inteligentes y superinteligentes.

Etc.

Al mismo tiempo comenzamos a trabajar nuestro cerebro:

Para no volver a entrar en deudas que te estresan: busca la razón por la que entraste en ella y cambia los comportamientos que te llevaron a las mismas. ¿Compras compulsivamente? ¿No sabes manejar la tarjeta de crédito? ¿Haces compras con créditos no productivos? Etc.

Para crear el capital que quieres tener: tendrás que formar tu mente en aumento de ingresos e inversiones. Capacitación de utilidad cambiará la forma de pensar y llevará a acciones que te trasladará a lo que deseas.

Para tener mentalidad de gran negociante: deberás formar en tu cerebro los caminos que hacen pensar como un gran comerciante. Aprendiendo a aprovechar el tiempo, siendo un gran administrador, logrando contratar y tener un equipo asertivo, etc.

Si quieres más sobre este tema muy pronto tendré un Webinario donde profundizaremos al respecto y me podrás hacer preguntas. Gracias al programa que tenemos con AFP Popular, Planifica tu Futuro, no tiene costo de participación. Las informaciones de inscripción están en mis perfiles de Instagram y Facebook: @diegososasosa Espero que no te lo pierdas.

Por Diego A. Sosa