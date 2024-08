Universidad y Reforma

Por Franklin Rosa

El Proceso de Reforma y Transformación Universitaria que está desarrollando la Universidad Autónoma de Santo Domingo-UASD-, Primada de América, para presentar una propuesta al Claustro Mayor, tendrá un alcance modesto para la academia, si no aborda de manera concluyente dos aspectos fundamentales que han venido mutilando el desarrollo científico y académico de la academia.

El primer aspecto es la Ley 5778 de Autonomía y Fuero Universitario, promulgada el 31 de diciembre del 1961, y que fue arrancada con lucha y sangre a los remanentes de la dictadura trujillista. Fue la base que impulsó el Movimiento Renovador Universitario de 1965, donde resurge la nueva academia levantando los postulados de la Reforma de Córdoba.

La Ley de Autonomía y Fuero Universitario ha sido mediatizada y burlada por todos los gobiernos, y es el marco jurídico que debe cumplirse o modernizarse para un presupuesto justo por estudiante, equivalente al 5% del presupuesto nacional, a la luz de la nueva Ley de Educación Superior que ratifica el espíritu de la Ley de Autonomía y Fuero Universitario.

Si el proceso de Reforma Universitaria no aborda esta situación llevando al Claustro Mayor una propuesta clara y definitiva de presupuesto, para ser presentada al gobierno del presidente Luis Abinader, será un mediocre trabajo que debilitará todo el proceso de Reforma Universitaria. La academia seguirá dependiendo de las dádivas y las Leyes Extraordinarias o Especiales de los gobiernos de turno.

El segundo aspecto que hay que superar son las viejas actitudes de la politiquería y el clientelismo que obstruyen el camino hacia la Excelencia Académica.

Esta situación clientelista que ha llevado a las autoridades universitarias al delito de Desacato Judicial, al no cumplir la Sentencia del Tribunal Constitucional, por privilegiar a un grupo de ex autoridades con la Actualización Salarial, excluyendo a más de 15 maestros que fueron también favorecidos con las tres resoluciones aprobadas por el Consejo Universitario, que favorecen a todos los funcionarios jubilados de la academia.

Solo un ambiente clientelista y politiquero ha permitido que durante 23 años se hayan atropellado los derechos y la dignidad de los académicos que lo han dado todo por su Alma Máter como son:

Cayetano Rodríguez del Prado, Ramón Camacho, Ricardo Corporán, Ana Silvia Reynoso de Abud, Luciano Castillo, César Mella, Diomedes Robles Cíd, Héctor Martínez, Franklin Rosa, Sérvulo Natera y otros maestros que no citamos, muy enfermos, en precaria condiciones existenciales, Estos maestros meritorios deben ser reconocidos por la academia por sus luchas, aportes y entregas. Al mismo tiempo que se les reconozcan sus derechos a la Actualización Salarial, como a los otros maestros que fueron favorecidos con las Resoluciones del Consejo Universitario.

El Claustro Mayor, el rector Editrudis Beltrán y la Comisión de Reforma Universitaria tienen la responsabilidad moral de coronar exitosamente el proceso de Reforma y Transformación Universitaria, solucionando estos aspectos que son fundamentales para la Academia.