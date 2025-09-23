Trump protagoniza incidente en escaleras de la ONU y lanza discurso marcado por la ironía

Bartolo García

Un hecho curioso marcó la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde participa en la Asamblea General.

El episodio se produjo cuando Trump y su esposa, Melania, intentaban subir por unas escaleras mecánicas que, inesperadamente, se detuvieron justo al momento de ser utilizadas.

La escena, presenciada por decenas de asistentes y captada por las cámaras, provocó un instante de incomodidad que rápidamente se viralizó en redes sociales.

NOW – Escalator at UN headquarters immediately stops as Trump and Melania step on it shortly after arriving. pic.twitter.com/8nlUkDoQxm — Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025

Trump, fiel a su estilo, restó importancia al percance y lo convirtió en una oportunidad para bromear. “Si la primera dama no hubiera estado en buena forma, se habría caído, pero está en plena forma”, comentó entre risas.

El mandatario aprovechó la anécdota para lanzar una crítica irónica hacia la organización de la ONU, subrayando los problemas logísticos que experimentó en pocos minutos de su arribo.

Ya en el estrado, Trump enfrentó un segundo inconveniente cuando el teleprompter dejó de funcionar a mitad de su discurso, lo que lo obligó a improvisar por varios minutos.

“Estas son las dos cosas que recibí de las Naciones Unidas: una escalera mecánica en mal estado y un teleprompter en mal estado”, señaló con sarcasmo, arrancando reacciones encontradas entre la audiencia.

When Trump and the First lady arrived at the United Nations, the escalator that led them up to the General Assembly stopped, jolting her and the president, who was behind her, to a halt before they steadied themselves and continued climbing up the metal steps… pic.twitter.com/2mLe9mMvb0 — Bloomberg (@business) September 23, 2025

Más allá de las anécdotas técnicas, el presidente estadounidense centró su mensaje en los logros que, según él, marcan sus primeros meses de gestión.

Destacó que la economía de Estados Unidos muestra señales de fortaleza, con un crecimiento sostenido y nuevas oportunidades para los ciudadanos.

Asimismo, aseguró que las medidas implementadas en materia migratoria han reducido de manera significativa los cruces ilegales en la frontera sur.

“Hoy, tras solo ocho meses de mi Gobierno, somos el mejor país del mundo, y no hay otro país que se le acerque”, proclamó con tono triunfal.

El discurso, cargado de autocomplacencia y frases contundentes, buscó proyectar una imagen de liderazgo fuerte frente a los líderes mundiales presentes en la Asamblea.

Sin embargo, las interrupciones y el peculiar arranque en las escaleras mecánicas quedarán como la nota pintoresca de la jornada, recordando que incluso en escenarios solemnes pueden ocurrir momentos inesperados.

#Trump #ONU #DonaldTrump #MelaniaTrump #NuevaYork #AsambleaGeneral #EEUU #NoticiasInternacionales #eljacaguero