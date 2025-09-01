Trump desmiente rumores sobre su salud y asegura estar “mejor que nunca”

Washington, EE.UU. – El presidente Donald Trump afirmó este domingo que “nunca” se ha sentido mejor, en respuesta a los crecientes rumores sobre un supuesto deterioro de su salud o incluso su fallecimiento, que circularon de manera masiva en las redes sociales durante el fin de semana.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario escribió: “Nunca me he sentido mejor en mi vida”, comentario acompañado de una cita del analista político Roga O’Handley, quien criticó a medios y usuarios por difundir versiones sin fundamento sobre el estado físico del presidente.

Las declaraciones se produjeron pocas horas después de que Trump fuera visto saliendo de la Casa Blanca con ropa deportiva, rumbo a su club de golf en Sterling, Virginia. El mandatario vestía zapatos blancos, pantalones y sudadera negros, además de una gorra blanca con la inscripción “USA”.

El sábado también se habían difundido imágenes de Trump acompañado de su nieta Kai en los jardines de la Casa Blanca, lo que reforzó la percepción de que el mandatario mantiene sus rutinas habituales pese a los rumores.

Los comentarios sobre su supuesto fallecimiento comenzaron a expandirse el viernes, cuando la Casa Blanca informó que la agenda presidencial estaría libre durante todo el fin de semana. Esa decisión generó especulaciones, ya que habían transcurrido cuatro días desde su última aparición pública en una reunión de gabinete.

En redes sociales, miles de usuarios comenzaron a preguntarse “¿Dónde está Trump?” o incluso a afirmar que el presidente había muerto, generando una ola de teorías conspirativas que se viralizaron en cuestión de horas.

La situación se agravó tras una entrevista del vicepresidente J.D. Vance, quien el jueves aseguró que estaba “preparado para asumir la presidencia en caso de que Trump quedara incapacitado por una terrible tragedia”. Sus declaraciones fueron interpretadas por muchos como una confirmación indirecta de que algo le ocurría al mandatario.

Sin embargo, la presencia de Trump en actividades públicas, sumada a sus propias declaraciones en redes, han disipado en parte la incertidumbre y devuelto tranquilidad a sus seguidores.

El mandatario, de 79 años, ha sido blanco recurrente de especulaciones sobre su salud desde que inició su mandato. Sus opositores cuestionan su edad y nivel de energía, mientras que sus seguidores resaltan su resistencia y la intensidad de sus jornadas de trabajo.

En su mensaje dominical, Trump insistió en que conserva una vitalidad excepcional: “Soy el último en irme a dormir, el último en hacer llamadas por la noche y el primero en retomarlas en la mañana”, aseguró, en una frase que repite con frecuencia en sus mítines.

Los rumores, sin embargo, dejan en evidencia la vulnerabilidad de las redes sociales frente a la desinformación y cómo una narrativa falsa puede adquirir fuerza en cuestión de horas.

Analistas políticos consideran que este episodio será aprovechado por el equipo de campaña de Trump para reforzar su imagen de líder activo y resistente, justo en un año en que la opinión pública evalúa las capacidades físicas y mentales de los principales candidatos.

El mandatario ha utilizado este tipo de situaciones en el pasado para reforzar su conexión con la base republicana, presentándose como víctima de ataques mediáticos y de rumores malintencionados.

Por ahora, el episodio parece cerrado, con un Trump sonriente y activo, insistiendo en que su salud no solo está intacta, sino “mejor que nunca”, mientras su entorno político intenta controlar el impacto mediático que tuvieron los rumores sobre su supuesta muerte.