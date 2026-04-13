Trump comparte imagen donde aparece como una figura tipo Jesucristo sanador

La ilustración, aparentemente creada con inteligencia artificial, fue difundida en medio de tensiones con el papa León XIV

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató controversia tras publicar en sus redes sociales una imagen en la que se representa como una figura similar a Jesucristo, realizando un acto de sanación sobre un paciente.

La imagen, aparentemente generada con inteligencia artificial, muestra al mandatario rodeado de militares, personal sanitario y una mujer en actitud de oración, mientras en el fondo se observan símbolos patrióticos como la bandera estadounidense, águilas, la Estatua de la Libertad y otros elementos icónicos del país.

El contenido fue difundido a través de su plataforma Truth Social y rápidamente se viralizó, provocando reacciones encontradas tanto en redes sociales como en el ámbito político y religioso.

La publicación se produjo pocas horas después de que Trump lanzara fuertes críticas contra el papa León XIV, a quien calificó como “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”, en respuesta a posturas del pontífice sobre conflictos internacionales como Irán y Venezuela.

Diversos sectores han interpretado la imagen como provocadora, especialmente por el uso de símbolos religiosos en un contexto político. Analistas consideran que este tipo de publicaciones refleja una estrategia comunicacional que combina elementos visuales impactantes con mensajes ideológicos.

La escena representa a Trump imponiendo las manos sobre un enfermo, evocando imágenes bíblicas, lo que ha generado críticas incluso dentro de sectores conservadores y religiosos que consideran inapropiado este tipo de representaciones.

Además de esta imagen, el mandatario también compartió otra creación digital en la que aparece uno de sus rascacielos construido sobre la Luna, en aparente referencia a recientes misiones espaciales estadounidenses.

El episodio se enmarca en un contexto de creciente uso de imágenes generadas por inteligencia artificial en la comunicación política, lo que plantea debates sobre los límites entre propaganda, sátira y desinformación.

Mientras tanto, la controversia continúa generando debate público sobre el uso de símbolos religiosos en discursos políticos y el impacto de las nuevas tecnologías en la percepción de los líderes mundiales.