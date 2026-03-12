Tres escenarios presidenciales

El Mirador

Por Luis Céspedes Peña

En una versión anterior escribimos que si se origina una modificación constitucional, para permitir la rehabilitación del Presidente Luis Abinader y del ex jefe de Estado, Danilo Medina, la contienda electoral, si los dos aceptaran ser candidatos, sería entre éstos con el también ex gobernante Leonel Fernández.

No hay ninguna duda de que el más perjudicado con esa estrategia sería Fernández, porque una gran cantidad de votantes dice que Medina hizo un buen gobierno y Abinader, hasta el momento, es el que tiene más simpatía, con un Cibao que lo sigue apoyando, dándole el triunfo en las tres últimas elecciones de la región, dos de las cuales ganó a nivel nacional.

¡Región que representa casi la mitad de los votos del país! Que sigue dándole su respaldo fruto de que su gobierno, no sólo continúa haciendo grandes inversiones públicas en la zona, sino que también tiene una residencia en Santiago, dividiendo su tiempo con el gran Santo Domingo y otras regiones.

De no suceder la modificación a la Constitución, entonces surgen otros escenarios políticos.

Sonia Guzmán, la hija del fallecido Presidente Antonio Guzmán Fernández, el que logró la paz y la unidad de todos los sectores, con su famosa estrategia del “borrón y cuenta nueva”, sigue sin aspirar, a pesar de que es una de los que más unifica entre sectores del Partido Revolucionario Dominicano (PRM).

En el PLD, es casi seguro, que el candidato presidencial lo sea Gonzalo Castillo. ¡Que suma muchos votos internos y externos! Pero representaría a un PLD que con Abel Martínez, como candidato en el 2024, obtuvo el 10 por ciento de los votos.

En las elecciones del 2020, con sólo cuatro meses de campaña y con la mayoría de los altos dirigentes sentados, por una u otra razón, Gonzalo Castillo obtuvo el 38 por ciento de los votos. ¡Pero ganó Abinader!

Si la dirigencia del PRM no logra ponerse de acuerdo para que Arbaje sea la candidata presidencial, en caso de que Abinader no sea habilitado, que lo dudamos, porque esa entidad controla totalmente el Congreso Nacional, entonces la mejor opción es Carolina Mejía.

Carolina, no porque haya hecho un buen trabajo como alcaldesa del Distrito Nacional, sino por el apoyo de su padre, el hoy ex Presidente Hipólito Mejía. El país observa a los “morados” divididos entre PLD y Fuerza del Pueblo, contra un PRM, con Abinader como cabeza, que es superior a las demás organizaciones políticas.

Si hablamos del trabajo realizado por el gobierno de Abinader en Santiago, que es el centro de la conducción del Cibao, en materia de obras u otras realizaciones, se puede decir que supera a todos regímenes. ¡Y está realizando inversiones en todo el país, estén comenzadas, a mitad o concluyendo!

El segundo grupo podría estar integrado por la primera dama, Leonel y Gonzalo Castillo, que desde que fue postulado como precandidato, el PLD creció en su porcentaje. El tercero estaría compuesto por Carolina Mejía, Fernández y Gonzalo Castillo. Fernández estaría en los tres escenarios como candidato único de la Fuerza del Pueblo.

La otra nueva opción que tiene el PLD, es la de Ramón Ventura Camejo, sinónimo de buen administrador de los recursos del Estado, demostrado cuando fue gobernador de la Provincia Santiago, director de la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), secretario de Estado de Administración Pública (SEAP) y ministro de Administración Pública (MAP).

Además, con excelentes relaciones en el sector económico, básicamente del Cibao, y organizaciones internacionales, como la Unión Europea, el BID, Banco Mundial u otros, sin decir de su trabajo a lo interno de su organización política. ¡Pero Gonzalo tiene más recursos y en la pandemia realizó una brillante labor a favor de grupos necesitados!

El trabajo de Ventura Camejo, cuando el PLD estaba en el gobierno, el Presidente Abinader, la primera dama y algunos más, también es digno de valoración, con respecto al COVID-19.

La FP, construida con votos “prestados en su mayoría”, que ocupa la segunda posición, fruto de los acuerdos con el PRM, lucha por ganar en primera vuelta, pero eso no le tiene asegurado ni el PRM que tiene el primer lugar.

¿Pero puede contar Leonel con el apoyo de Danilo Medina para una segunda vuelta? No, porque entre más sube Leonel, más baja el PLD. Medina prefiere negociar, si el PLD queda en tercer lugar, con Abinader y no con Leonel, asumiendo que el PRM mantenga la primera posición. ¡Pero también podría ocurrir que la FP baje al tercer lugar!

Probablemente, ocurra lo mismo, que Leonel vuelva a negociar con Abinader y no con Danilo. ¡En ese pleito sólo está ganando el PRM!

Si se observa que el mayor apoyo de un gobierno de América Latina al norteamericano se lo está dando el de República Dominicana, especialmente en las luchas de Estados Unidos contra el narcotráfico, bajo la orientación de Luis Abinader, y los halagos del Presidente Donald Trump hacia éste, podemos decir que gobernante dominicano está en una posición privilegiada.

En el caso de David Collado, otro de los que busca la candidatura presidencial, se puede afirmar que su popularidad está en determinados medios de comunicaciones, no en la base del PRM.

En lo referente a Francisco Javier García, otro de los aspirantes del PLD, se puede afirmar que no le garantiza la victoria a esa entidad, debido a que en los 20 años de gobierno peledeístas su mayor vinculación fue con el sector económico, no con la mayoría de la base de esa entidad.

¡Nunca asistió a uno de los maravillosos talleres o cursos que organizó la ONAP, la SEAP o el MAP, para apoyar a los servidores públicos que se capacitaban para brindarles mejores sus servicios a la mayoría de dominicanos, a través de la administración pública!

Como en estas elecciones habrá menos dinero en las calles, porque la Embajada de Estados Unidos está vigilando a todos los aspirantes a cargos electivos, para observar si se vinculan con el narcotráfico, lo que hace a través de la CIA, DEA y FBI, las organizaciones políticas deberán ser más cuidadosas para sus escogencias.

En síntesis, vemos el primer escenario integrado por Abinader, Medina y Fernández. El segundo, por Raquel Arbaje, Fernández y Gonzalo. El tercero, por Colina Mejía, Fernández y Gonzalo. Colocamos los posibles candidatos en el orden que ocupan los partidos, según las votaciones del 2024.

