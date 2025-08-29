Trenes más rápido en USA inician conexión entre NY y varios estados; dominicanos viajan en los mismos

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Después de cuatro años de retraso, los trenes más rápidos de Estados Unidos, que se fabricaron en la planta de Alstom en Hornell de este estado, iniciaron sus operaciones entre NY, Boston, New Haven, Philadelphia, Washington DC y Wilmington, entre otros.

Miles de dominicanos, entre otras etnias, residentes en dichos lugares viajarán a diario en los mismos por la rapidez con la que operan, han informado quisqueyanos en esta ciudad.

La nueva flota de alta velocidad «Acela de Amtrak» entró en servicio este jueves. Tendrán una velocidad máxima de 160 mp/h (258 km/h), son 10 mp/h (16 km/h) más rápidas que sus predecesores.

Cinco nuevos trenes entraron ahora en funcionamiento y se espera que los otros 28 estén en circulación en 2027, a un costo total de más de dos mil millones de dólares.

«Vamos a poder transportar a más personas en estos trenes, lo que esperamos que se traduzca en mejores precios», afirmó el miércoles el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy.

«Esto supondrá mayores ingresos, pero lo más importante es que mejorará la experiencia de los viajeros”, agregó.

Amtrak promete un viaje más agradable gracias a la nueva tecnología de inclinación diseñada para ayudar a los trenes a tomar las curvas a lo largo del Corredor Noreste.

Esto significa que el trayecto entre Washington D. C. y la Gran Manzana seguirá durando unas 3 horas, mientras que el trayecto entre Nueva York y Boston durará unas 3,5 horas.

El Acela de Amtrak ofrece mayor comodidad y tecnología que los trenes antiguos, incluyendo puertos USB, Wi-Fi 5G y un sistema de inclinación mejorado. Asientos ergonómicos con reposacabezas, puertos USB y tomas de corriente, Wi-Fi gratuito 5G y un Café Acela rediseñado.

El Acela llega a estaciones céntricas, como Moynihan Train Hall en New York Penn Station, lo que facilita el acceso a otras formas de transporte público.

Los asientos amplios y ergonómicos han sido diseñados para ofrecer un confort superior, gracias al gran espacio para las piernas y a un reposacabezas con alas de privacidad. Con más salidas diarias, nunca ha habido una mejor manera de viajar por el noreste. Ver: https://espanol.amtrak.com/about-amtrak.html