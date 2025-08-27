Tragedia en escuela católica de Minneapolis deja tres niños muertos y 17 heridos

El atacante, un joven armado con varias armas de fuego, se quitó la vida tras abrir fuego contra estudiantes durante una misa escolar

La ciudad de Minneapolis volvió a ser escenario de un hecho devastador. La Policía local confirmó este miércoles que al menos tres personas murieron, entre ellas dos niños y el agresor, tras un tiroteo ocurrido en la Iglesia de la Anunciación, que también funciona como escuela primaria.

Las autoridades detallaron que además 17 personas resultaron heridas, de las cuales 14 son niños. Entre los menores lesionados, dos permanecen en estado crítico, generando gran preocupación en la comunidad educativa y sanitaria.

El incidente se produjo alrededor de las 8:30 de la mañana, justo cuando los estudiantes participaban en una misa antes del inicio de sus clases. La tranquilidad del templo se transformó en pánico cuando el agresor abrió fuego indiscriminadamente.

🚨Un muerto y seis heridos por un tiroteo en EE.UU.https://t.co/5X0hNF3Ex5 pic.twitter.com/BuxHdv7UWc — Sepa Más (@Sepa_mass) August 27, 2025

La Policía de Minneapolis informó en rueda de prensa que el atacante, un joven de unos 20 años, estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola. Tras la masacre, se quitó la vida en el estacionamiento del recinto, poniendo fin a la amenaza.

La identidad del sospechoso no ha sido revelada por las autoridades, pero se confirmó que actuó solo. Testigos indicaron que vestía de negro y portaba un rifle en el momento del ataque.

Los hechos obligaron a desplegar un amplio operativo de seguridad, con la intervención del FBI, la Patrulla Estatal de Minnesota, el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Policía de Richfield, un suburbio cercano.

El hospital pediátrico Children’s Minnesota informó que recibió a cinco menores para atención médica inmediata, mientras que Hennepin Healthcare, con el mayor departamento de emergencias del estado, confirmó que también trata a varias víctimas.

En medio del caos, la ciudad de Minneapolis emitió un comunicado en la plataforma X para pedir calma y evitar que los ciudadanos se acercaran a la zona, recordando que “no existe una amenaza activa en este momento” y que los equipos de emergencia estaban trabajando para atender a las víctimas.

Varias madres y sus hijos tras el tiroteo en la escuela católica de Minneapolis (EE UU) este miércoles. Alex Kormann (AP)

La escuela de la Anunciación, donde estudian niños desde preescolar hasta octavo grado, había retomado sus clases apenas tres días antes, el lunes 25 de agosto, tras las vacaciones de mitad de año.

Para facilitar la reunificación de las familias, la Policía estableció como punto de encuentro la calle 525 W. 54th St, donde los padres pudieron reencontrarse con sus hijos sobrevivientes tras largas horas de incertidumbre.

El tiroteo selectivo tuvo lugar este martes frente a un instituto católico de Mineápolis (Minesota, EE.UU.) mientras se impartían clases pic.twitter.com/atrVMwLPrQ — Sepa Más (@Sepa_mass) August 27, 2025

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó en sus redes sociales su consternación: “Estoy rezando por nuestros niños y maestros cuyos primeros días del curso escolar quedaron marcados por este acto violento”.

Mientras tanto, la comunidad católica y educativa de Minneapolis permanece en estado de duelo y conmoción, buscando respuestas ante una tragedia que vuelve a poner en el centro del debate el acceso a las armas y la seguridad en los centros escolares de Estados Unidos.