Tragedia aérea en Kentucky: avión de UPS se estrella tras despegar y deja al menos tres muertos

El MD-11 cayó minutos después de iniciar vuelo en Louisville, provocando un incendio masivo, 11 heridos y un amplio operativo de emergencia mientras autoridades investigan las causas

Una tragedia aérea sacudió este martes a Estados Unidos tras el accidente de un avión de carga de UPS que se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville, en Kentucky, dejando al menos tres personas muertas y 11 heridas.

Internacional | #USA

Un avión de carga MD-11 de #UPS se estrelló cerca de las 17:30 horas (UTC-5) luego de despegar desde la pista 17R del Aeropuerto Muhammad Ali en #Louisville, #Kentucky



Los 3 tripulantes fallecieron. Al menos 11 heridos, según las autoridades



Videos de RRSS pic.twitter.com/ARAedI4GXv — Diego López (@dlopez_1992) November 5, 2025

De acuerdo con las autoridades, el aparato, un MD-11 operado por UPS, presentó dificultades para ganar altura instantes después del despegue y terminó impactando cerca de la pista, generando un incendio de gran magnitud y una escena de caos en la zona.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó el siniestro y activó los protocolos de emergencia en el aeropuerto, mientras equipos especializados trabajaban para controlar el fuego y asegurar el área afectada.

El vuelo UPS 2976 tenía como destino Honolulu, Hawai, y llevaba tres tripulantes a bordo, quienes formaban parte de la tripulación técnica certificada de la compañía.

Aunque inicialmente UPS informó que no contaba con datos confirmados sobre víctimas, las autoridades de Louisville reportaron más tarde que al menos tres personas fallecieron y otras 11 resultaron heridas.

Las imágenes difundidas por medios locales mostraron humo denso elevándose desde el lugar del impacto, mientras unidades de bomberos y socorristas luchaban contra las llamas y buscaban posibles sobrevivientes.

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, confirmó que el incendio seguía activo en horas de la tarde, añadiendo que “todos los servicios de emergencia de la ciudad están trabajando en el lugar” para contener la situación.

Testigos describieron una escena alarmante, donde el avión parecía tener dificultades para ascender antes de caer abruptamente y estallar en llamas, causando alarma en las comunidades cercanas al aeropuerto.

La zona fue descrita por la policía como un escenario de “fuego activo y escombros”, lo que obligó a cerrar accesos y establecer perímetros de seguridad mientras continuaba el operativo de rescate.

Equipos de investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) fueron movilizados para determinar qué originó el accidente, que ocurre en uno de los centros logísticos más importantes de la red aérea de UPS.

El MD-11, un modelo ampliamente utilizado por empresas de carga, ha registrado antecedentes de siniestros relacionados con maniobras de aterrizaje y despegue, por lo que el análisis técnico del suceso será clave.

UPS expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer las causas del accidente, además de brindar apoyo a los trabajadores y allegados afectados.

🚨🔤🔤🔤🔤🔤🤩🤩Avión de carga de UPS que transportaba entre 200,000 y 250,000 galones de combustible se estrella cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville, Kentucky.



💠 pic.twitter.com/pRqnEZhK0q — Juan Tiradora (@Juantiradora) November 5, 2025

El accidente generó interrupciones temporales en las operaciones del aeropuerto, afectando vuelos y rutas de carga en una terminal clave para el comercio aéreo nacional e internacional.

Mientras continúa la investigación y se trabaja en la remoción segura de los restos del avión, la comunidad de Louisville permanece consternada ante una tragedia que enluta la región y pone nuevamente a la industria aeronáutica bajo escrutinio.