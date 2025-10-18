Toros del Este aplastan a las Águilas Cibaeñas con una ofensiva de 17 imparables en el Estadio Cibao

Bartolo García

Santiago, R.D.– Los Toros del Este protagonizaron una noche explosiva en el Estadio Cibao al derrotar por amplio marcador de 14-7 a las Águilas Cibaeñas, en el segundo enfrentamiento consecutivo entre ambos equipos dentro del Torneo de Béisbol Otoño-Invernal 2025-2026, dedicado a la gloria del béisbol dominicano Juan Marichal.

Con una ofensiva arrolladora de 17 imparables, los taurinos se sacaron la espina del revés sufrido el jueves (11-4), nivelando la miniserie ante el conjunto cibaeño y obteniendo su primera victoria de la temporada.

El lanzador Jarlin García (1-0) se adjudicó el triunfo tras una destacada labor de relevo, mientras que Carlos Peña (0-1) cargó con la derrota en su debut como abridor aguilucho.

Peña, quien inició el encuentro por las Águilas, trabajó 2.2 entradas, enfrentó a 14 bateadores, permitió una carrera sucia, otorgó cuatro boletos y ponchó a tres oponentes. Luego desfilaron por el montículo amarillo los relevistas Ramón Rossó (3), Jean Carlos Henríquez (5), Rodrigo Benoit (7), Félix Ramírez (7), Bryan Rodríguez (8), Benjamín Arias (8) e Hinohan Paniagua (9).

Por los Toros, el nicaragüense Carlos Rodríguez abrió el partido lanzando 3.2 capítulos, en los que aceptó dos hits, dos carreras limpias, una base por bolas y ponchó a cuatro. El relevo taurino estuvo comandado por José Adames (4), José Fernández (5), Gerson Moreno (6), Jarlin García (7), William Bormis (8), Rubén Alaniz (9) y Anderson Bidó (9), quienes lograron mantener el control del encuentro.

La ofensiva de los visitantes fue imparable. Francisco Urbáez brilló con una noche perfecta de 4-4, mientras que Yairo Muñoz aportó un doble y dos sencillos. Felnin Celesten se unió a la fiesta con un jonrón y un sencillo, y Ronaldo Hernández conectó un doble y dos imparables más. También contribuyeron Mickey Gasper con un doble, y Brayan Torres y Manuel Peña con un hit cada uno.

Del lado aguilucho, Emmanuel Rodríguez lideró la ofensiva con un cuadrangular de dos carreras, acompañado de José “Popeye” Rodríguez con doble y sencillo, y Juan Lagares con dos hits. También destacaron Aderlin Rodríguez, Rayner Delgado, Alfredo Reyes, Webster Rivas, Ángel Genao y Eddy Leonard con un doble cada uno, mientras que Leody Taveras agregó un imparable.

Los Toros inauguraron la pizarra en el primer inning con una carrera y ampliaron la ventaja en el cuarto episodio con un jonrón de tres carreras de Felnin Celesten, colocando el marcador 4-0.

Las Águilas reaccionaron en la parte baja del mismo inning con un cuadrangular de Emmanuel Rodríguez, que remolcó a Juan Lagares para acercar el marcador a 4-2.

Sin embargo, los Toros volvieron a la carga en el quinto episodio, anotando dos más para poner el juego 6-2. Los cibaeños respondieron en el quinto y sexto, sumando dos vueltas que los acercaron 6-4, pero el poder taurino no se detuvo.

El séptimo episodio resultó decisivo: los Toros desataron una ofensiva demoledora con cinco carreras, ampliando la ventaja a 11-4 y dejando sin respuesta al conjunto local.

Los visitantes aseguraron su victoria con tres anotaciones adicionales en el octavo y noveno capítulo, sellando la pizarra final 14-7 ante una multitud en el Estadio Cibao que, pese a la derrota, reconoció el espectáculo ofensivo vivido.

Con este resultado, las Águilas (2-1) sufren su primera derrota del torneo, mientras que los Toros (1-2) obtienen un impulso anímico importante de cara a su próximo compromiso.

Las Águilas Cibaeñas viajarán este sábado a San Francisco de Macorís para enfrentarse a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, en un duelo programado para las 7:30 p.m., mientras los Toros regresan a La Romana para recibir a los Tigres del Licey.

#eljacaguero #LIDOM #TorosDelEste #ÁguilasCibaeñas #BeisbolDominicano #JuanMarichal #EstadioCibao #DeportesRD #PelotaInvernal