“Tormentas invernales son impredecibles; pero los derechos de los viajeros áereos no”, dice fiscal general NY; dominicanos agradecen información

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Después de una tormenta los pasajeros de líneas áereas tienen derechos que esas empresas deben respetar, sostuvo este fin de semana la Fiscal General del estado, Letitia James.

“Las tormentas invernales son impredecibles, pero los derechos de los viajeros no lo son”, asegura”.

Dominicanos en el Alto Manhattan manifestaron agradecer la información de parte de la alta funcionaria judicial.

James precisa: Si un vuelo se retrasa de manera significativa, es cancelado, o a un viajero se le niega el abordaje a pesar de haber comprado un boleto, puede tener derecho a compensación. Las aerolíneas deben de cumplir la ley y reembolsar dinero, indica.

Es necesario presentar quejas en línea para poder recibir compensación si sus planes de viaje se ven afectados”, dice

Para quejarse necesita: Detalles de la reserva, como el boleto, el itinerario; la factura; del vuelo, como fechas, números de vuelo y ciudades de origen y destino; asimismo, cualquier documentación de respaldo, como una copia de la queja presentada ante la aerolínea o el agente de boletos, si está disponible.

Los viajeros son elegibles para recibir un reembolso completo de su boleto dentro de las 24 horas posteriores a la compra, siempre que el boleto se haya adquirido con más de siete días de anticipación. Sin embargo, la mayoría de las tarifas con descuento no son reembolsables.

Los viajeros tienen derecho a un reembolso si una aerolínea cancela un vuelo, independientemente de la razón, y el consumidor decide no viajar ni aceptar créditos de viaje, vales u otras formas de compensación ofrecidas por la aerolínea.

Si un vuelo está programado para salir dentro de los próximos siete días, las aerolíneas están obligadas a proporcionar actualizaciones dentro de los 30 minutos posteriores a que la aerolínea tenga conocimiento de un cambio.

Si una aerolínea ha sobrevendido un vuelo y no hay suficientes pasajeros voluntarios para ceder su asiento y volar en otro vuelo, puede seleccionar pasajeros para dejarlos fuera del vuelo. Aunque pueden tener derecho a compensación y deben recibir una declaración por escrito.

Los viajeros tienen derecho a reembolsos de las tarifas por equipaje documentado si su equipaje ha sido declarado perdido por la aerolínea;

no se entrega dentro de las 12 horas posteriores a la llegada del vuelo en vuelos nacionales.

Además, no ser entregado dentro de las 15 horas posteriores a la llegada del vuelo es internacional y dura menos de 12 horas; o no se entrega dentro de las 30 horas posteriores a la llegada del vuelo si es internacional y dura más de 12 horas, indica la Fiscal General.

La ley federal generalmente no exige que las aerolíneas proporcionen comidas, hospedaje o transporte terrestre por retrasos o cancelaciones causados por el clima. Los viajeros deben revisar los compromisos de la aerolínea.

James alienta a los pasajeros a: Verificar con frecuencia el estado del vuelo antes de salir hacia el aeropuerto, ya que los cambios relacionados con el clima pueden ocurrir rápidamente.

Conocer sus opciones antes de aceptar una reprogramación o créditos; conservar copias de las confirmaciones de reserva, avisos de cancelación y cualquier recibo relacionado con interrupciones del viaje.

Los viajeros pueden presentar una queja ante la Oficina de la Fiscal General (OAG) llamando al 1-800-771-7755.