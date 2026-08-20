“Todos somos Luperón” llevará historia y teatro al Monumento de Santiago

Bartolo García

SANTIAGO.– El Museo Monumento a los Héroes de la Restauración presentará este sábado 22 de agosto la obra teatral “Todos somos Luperón”, una propuesta cultural que busca acercar al público a la vida, los ideales y el legado histórico del general Gregorio Luperón, una de las figuras fundamentales de la Guerra de la Restauración.

La puesta en escena tendrá lugar a las 6:00 de la tarde en el primer nivel del Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago de los Caballeros. La actividad se desarrolla en coordinación con el Museo Gregorio Luperón, de Puerto Plata, y el Teatro Escuela Iván García.

A través de una propuesta artística y educativa, “Todos somos Luperón” permitirá conocer diferentes aspectos de la trayectoria del héroe restaurador, destacando los principios de patriotismo, libertad, compromiso y defensa de la soberanía nacional que caracterizaron su participación en importantes episodios de la historia dominicana.

Los organizadores han concebido la presentación como una experiencia dirigida a toda la familia, con el propósito de combinar entretenimiento y aprendizaje, al tiempo que se promueve entre jóvenes, estudiantes y adultos un mayor acercamiento a los acontecimientos y personajes que marcaron la construcción de la identidad nacional.

La iniciativa también procura fortalecer el vínculo entre la ciudadanía, la historia y las expresiones artísticas dominicanas, utilizando el teatro como una herramienta para transmitir conocimientos y despertar el interés de las nuevas generaciones por el legado de los protagonistas de la Restauración.

La entrada a la presentación será completamente gratuita, por lo que el museo extendió la invitación a familias, estudiantes, jóvenes, amantes del teatro y público en general interesado en disfrutar de una actividad cultural en uno de los espacios históricos más representativos de Santiago.

Con esta presentación, el Museo Monumento a los Héroes de la Restauración reafirma su misión de preservar y difundir la memoria histórica dominicana, ofreciendo al público una oportunidad para reencontrarse con la figura de Gregorio Luperón a través del teatro y recordar los valores que guiaron la lucha por la soberanía nacional.