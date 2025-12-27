Todo se derrumbó, el 2025 se acabó

Por Miguel Ángel Cid Cid

Las mieles del Poder se disfrutaban como si fuera una luna de miel eterna en el Jardín del Edén. En el último mes un terremoto magnitud 9.5 parece no dejar sobrevivientes bajo los escombros. La esperanza, lo último que se pierde.

Las réplicas revuelven los escombros. Pero en vez de esclarecer el panorama aterrador hunde más a las víctimas. Las esperanzas se desvanecen mientras se acerca el fin de año.

Se veía venir

Las legiones del mal agüero anunciaron su aparición en la entrada temprana del presente año. Nadie quiso leer su mensaje.

El primer cuatrimestre de 2025, en consecuencia, dejó caer el peso de la muerte sobre 236 personas y más de 180 heridos. Sí. Claro que hablo del techo de la discoteca Jet Set Club, en Santo Domingo. El techo que aplastó, además, al artista Rubby Pérez mientras animaba la fiesta de la noche fatal.

Pero justo un mes antes de la tragedia del Jet Set desapareció Sudiksha Konanki en una playa del complejo hotelero Riu República, en Punta Cana. Todavía al sol de hoy nadie sabe qué pasó con la estudiante de 20 años de la Universidad de Pittsburgh.

Cuando todo parecía bajo control una patrulla de la policía criminal acribilló a cinco jóvenes en una plaza en La Barranquita, Santiago. Las alarmas del rechazo se dispararon en diferentes sectores sociales.

Por suerte, los fenómenos climáticos no cobraron vidas como acostumbran en cada temporada ciclónica. Melissa, sin embargo, provocó severas inundaciones, daños a viviendas y grandes pérdidas en zonas agrícolas.

Poco después de Melissa llegó el blackout nacional. El país no padecía un apagón —blackout— a nivel nacional desde el 2015. El apagón hizo olvidar el desplome de las torres gemelas en Estados Unidos.

El sello de la muerte quedó estampado con Stephora Anne-Mircie Joseph. La niña de 11 años, de nacionalidad haitiana fallecida en una gira festiva del colegio Leonardo Da Vinci de Santiago. Una estudiante meritoria víctima del bullying.

Pero la tapa al pomo se la puso el desfalco millonario al Servicio Nacional de Salud (SeNaSa). Un robo al Estado que indignó hasta a los presos de la cárcel donde fueron recluidos los supuestos desfalcadores. Se presume que la suma de lo que se cogieron supera los 15,000 millones de pesos.

Cualquiera podría alegar que el caso SeNaSa nada tiene que ver con la muerte, falso. Nadie puede determinar todavía cuantas personas: niños, adultos y envejecientes perdieron su vida porque el seguro les negó lo que por derecho y ley le tocaba.

Pero este es el colmo de los colmos, mientras escribo estamos a un día de la Noche Buena y los abrigos siguen guardados en el armario. La brisita no se siente.

La tregua de la muerte

En los cuentos de velorios se repite que, el que se va a morir se alienta. Entonces, a rogar para revertir esa sentencia fúnebre.

El Consejo Nacional de la Magistratura escogió cinco juristas experimentados para completar la Suprema Corte de Justicia. Los juristas elegidos son: Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Aurelio Victoria, Namphi Andrés Rodríguez y Yorlin Lisett Vásquez Castro. Nadie ha cuestionado el proceso de elección.

Las críticas positivas a la selección y la rectitud de los letrados elegidos auguran un faro erigido para señalar el camino de la vida en el 2026. Buena señal.

Miguel Ángel Cid

