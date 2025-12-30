Teodoro Tejada defiende a CORAASAN y rechaza señalamientos por avería en Sabana Iglesia

Bartolo García

El ingeniero Teodoro Tejada, ex presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), desmintió las declaraciones del ingeniero Hanlet Otañez, quien intentó atribuir responsabilidades al Gobierno y a la actual dirección de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) por la rotura de la tubería matriz en Sabana Iglesia.

Tejada afirmó que Otañez carece de autoridad moral para emitir juicios sobre el colapso de la línea de aducción, al recordar que este último fue director de CORAASAN durante los 12 años de gestión del expresidente Leonel Fernández, período en el que —según sostuvo— no se ejecutaron planes de evaluación ni sustitución preventiva ante el vencimiento de la vida útil de la infraestructura.

El ex titular del CODIA subrayó que la falta de planificación histórica es uno de los principales factores que explican la vulnerabilidad de la tubería, y consideró desacertado intentar desviar responsabilidades hacia la administración actual, que —dijo— ha respondido con rapidez y rigor técnico ante la emergencia.

En contraste con las críticas, Tejada respaldó las acciones emprendidas por la dirección actual de CORAASAN, encabezada por el ingeniero Andrés Cueto, quien informó que los trabajos de sustitución del tramo de la línea de aducción de 60 pulgadas avanzan a buen ritmo desde la avería ocurrida el pasado 25 de diciembre.

Cueto explicó que la intervención se encontraba en su fase final, con los equipos técnicos concentrados en el encofrado del tramo ya sustituido, paso indispensable previo al vaciado del hormigón armado que garantiza estabilidad y durabilidad estructural.

El director de CORAASAN detalló que el vaciado de hormigón se realizaría conforme a los protocolos técnicos establecidos, destacando que el material utilizado requiere un período aproximado de 16 horas de secado para evitar riesgos o fallas posteriores en la estructura.

“Con Dios delante, hoy estaremos vaciando el hormigón armado. Este tipo de hormigón necesita un tiempo de fraguado adecuado para asegurar la resistencia de la línea intervenida”, precisó Cueto en declaraciones ofrecidas durante la supervisión de los trabajos.

Posteriormente, la institución informó que el proceso de vaciado de hormigón concluyó de manera exitosa la noche del lunes, marcando un hito determinante dentro del cronograma de reparación de la tubería de aducción ubicada en el municipio de Sabana Iglesia.

Cueto señaló que esta etapa representa un avance crucial, ya que refuerza la estabilidad estructural del tramo sustituido y reduce significativamente el riesgo de nuevas averías en el corto y mediano plazo.

Una vez completado el vaciado, explicó el funcionario, se deberá cumplir estrictamente el período de secado de 16 horas antes de proceder a las pruebas técnicas correspondientes, paso previo al restablecimiento gradual del servicio de agua potable.

Desde CORAASAN se reiteró que todas las acciones ejecutadas responden a criterios técnicos y a un protocolo de emergencia activado desde el primer momento del incidente, con el objetivo de minimizar el impacto en la población.

Teodoro Tejada insistió en que el debate técnico no debe politizarse y llamó a reconocer que la infraestructura hidráulica requiere mantenimiento continuo, inversiones oportunas y planificación a largo plazo, responsabilidades que —afirmó— no siempre fueron asumidas en gestiones anteriores.

El ingeniero destacó que la respuesta actual demuestra un cambio de enfoque, basado en soluciones definitivas y no paliativas, lo que a su juicio fortalece la institucionalidad del sistema de agua potable en Santiago.

Asimismo, valoró la transparencia con la que CORAASAN ha informado a la ciudadanía sobre cada etapa del proceso, lo que contribuye a generar confianza en medio de una situación compleja.

Finalmente, Tejada exhortó a que las discusiones técnicas se mantengan en un marco profesional y responsable, recordando que el objetivo común debe ser garantizar un servicio de agua seguro y sostenible para la población, más allá de diferencias personales o políticas.