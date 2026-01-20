Por Milagros Méndez

Nueva vez es temporada de elecciones en la Asociación de Locutores de Santiago (ALS). Así lo ha expresado la Comisión Electoral que encabeza el periodista, locutor y pasado presidente gremial, Lic. Juan Carlos Bisonó, en una comunicación oficial en la que se convoca, además, a aquellos miembros interesados a presentar las planchas que deseen participar para formar la próxima directiva para el período 2026-2028.

¿Cuáles han salido al ruedo motivados a dirigir la ALS? Al momento de redactar este artículo, se han presentado dos candidaturas. Una encabezada por el locutor y activista medioambiental, Olmedo de León, y otra por la actual presidenta, la locutora y connotada gremialista, Águeda Alejo, quien aspira por un segundo mandato y, de quien debo destacar, es la primera mujer en presidir el gremio de los locutores de Santiago en los más de 60 años de historia. Su gestión habla por sí sola: cercana, diligente y atenta a cada detalle.

Hasta ahí todo bien. Es una representación digna de la veteranía y experiencia que ambos poseen dentro de uno de los grupos o gremios más importantes de la comunicación en toda la provincia y la región.

¿Qué sí resulta preocupante? La carencia de nuevos rostros, propuestas frescas y falta de liderazgo emergente que pueda aportar innovación, elementos actuales y que coloquen a nuestro amado gremio a la par con la forma de comunicar propia de la sociedad de hoy; y que esta atraiga a nuevos locutores, que aún no han podido ser conquistados, precisamente, porque ven a los gremios como entidades obsoletas, que no tienen nada nuevo que aportar.

Mientras los mismos que ocupan los cargos de las últimas directivas, se roten de una a otra, no se podrá identificar una verdadera transformación. Sin llegar a la mezquindad, hay que reconocer los esfuerzos y logros alcanzados por las pasadas gestiones, incluyendo la actual. Sin embargo, esto debe ser un llamado de atención, para aquellos –yo incluida- que puedan sumar y aportar ese toque distintivo que requiere la prestigiosa ALS.

¿Hay fortalezas? Por supuesto. ¿Existen debilidades? Muchas. Por eso se requiere consenso, RESPETO, inclusión y disposición para seguir echando adelante al colectivo que vela, agrupa y trabaja por la clase locutoril de la zona. Ojalá más colegas al leer estas líneas se motiven, den un paso al frente y podamos aunar esfuerzos (dejando intereses particulares, así como comportamientos indecorosos a un lado), para, como en su época dorada, vuelva a brillar con luz propia la Asociación de Locutores de Santiago.

El llamado está ahí. La Comisión Electoral indicó que las votaciones se llevarán a cabo en una jornada democrática el viernes 30 de enero de este 2026 en la Casa del Periodista en la Villa Olímpica, de 8:30 de la mañana a 5:00 de la tarde. También, señala que las candidaturas deberán cumplir con los requisitos que establecen los estatutos y ser tramitadas directamente a través de los miembros de la Comisión Electoral. Esta, conformada de igual manera, por ​Pablo Marte “Negro Piter”, expresidente de la ALS y, ​Mundy Sánchez, destacado locutor y miembro de la institución.

No olvidemos que la Asociación de Locutores de Santiago (ALS), fue fundada en 1961 y llega a este proceso con casi 65 años de historia, habiendo sido dirigida por figuras ilustres y grandes maestros de la palabra, comprometidos con la defensa de la dignidad del locutor, la profesionalización constante y el bienestar de la membresía, manteniendo la institución como un referente de la comunicación en toda la región Norte.

Aspiremos, votemos y elijamos en democracia y transparencia a quienes nos representen mejor.