Sus pechos vuelven a exponer los pensamientos

La humillación a Steisy que nunca tuvo que ocurrir en ‘Pesadilla en el paraíso’

Patricia Steisy es, sin duda, la gran animadora de ‘Pesadilla en el Paraíso‘. En el primer programa protagonizó un desnudo integral mientras se duchaba al aire libre y a vista del resto de concursantes. La cosa no quedó solo en eso, ya que en el último capítulo volvió a mostrar su cuerpo cuando intentaba aprender a montar a caballo junto a Víctor Janeiro.

Steisy presume de pechos a su paso por la playa / INSTAGRAM

La ex de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ pidió ayuda al torero para subirse al caballo y montarlo por primera vez. Hasta ahí todo bien, nada extraño, pero siendo Steisy nunca te puedes fiar. Mientras el hermano de Jesulín de Ubrique la ayudaba y le decía que se fijase en él, Steisy decidió que era buena idea montar en topless.

“Quiero ser salvaje y natural porque yo soy nudista”, gritó la ex tronista, después de quedarse desnuda nuevamente y todo a petición de Israel Arroyo. “Yo no miro, si te caes ya te cogeré”, dijo Víctor Janeiro visiblemente nervioso. “Estaba nervioso perdido, pero cuanta más vergüenza le daba yo más exagerada me ponía. No sabía ni por donde cogerme para bajar”, destacó Steisy sobre el torero.

Así fue el primer desnudo de Steisy

Steisy ya protagonizó el primer desnudo del programa, cuando tocaba ducharse, la granadina decidió hacerlo en mitad de la granja, algo que está permitido, pero que no muchos se atreven a hacer. Además, después de quedarse completamente desnuda, pidió ayuda a Xavier Font, dejando atónitos al resto de concursantes que miraban la escena desde lejos.