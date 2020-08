El senador mexicano Samuel García, de Movimiento Ciudadano, se vio envuelto en una nueva polémica tras regañar a su esposa por “enseñar mucha pierna” durante una videollamada que publicaron en sus redes sociales.

“Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna”, le dijo Samuel García a su esposa, Mariana Rodríguez, durante la videollamada que publicaron en sus cuentas de Instagram. Ella, en tanto, respondió: “¿Mucha pierna? Pero nada más eran mis rodillas”.

Amiga, date cuenta 🙄 Todo está mal en este video del senador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez 🤦‍♀️🤦‍♀️pic.twitter.com/DuyXZgJSmy — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 10, 2020



No obstante, el senador García elevó su tono de voz e insistió a su esposa que subiese la cámara para no enseñar las piernas, mientras siguió comiendo unas costillas de cerdo. Mariana ajustó la cámara, pidió perdón a su pareja y, al final, el legislador sentenció: “Me casé contigo pues para mí, no para que andes enseñando”.

Polémica en la Red

Las declaraciones del senador García generaron una ola de indignación en redes sociales. Los internautas cuestionaron el machismo del legislador, a la vez que sintieron pena por la reacción de Rodríguez.

“Sentí feo viendo esto. Más chica yo romantizaba este tipo de acciones y pues, me costó tiempo, una relación tóxica y terapia aprender que esto NO es normal“, escribió una usuaria de Twitter llamada Denisse.

Otra usuaria de Twitter, Cristina, citó el video como ejemplo “de lo que no debemos aceptar” las mujeres.

La internauta Liliana destacó que si una mujer quiere enseñar una parte de su cuerpo es problema de ella. “Las mujeres no somos de nadie, aunque te cases con ella“, tuiteó.

“La violencia se da en un continuo, ¿no? Empieza por controlar cosas chiquitas y de ahí se agarran para escalar”, escribió Ana en la red social.

Por su parte, otra usuaria llamada Georgina criticó que esa demostración del senador de Nuevo León es una muestra más de que muchos hombres consideran que sus respectivas parejas son de su propiedad.



“Es lo que muchos hombres que asesinan a sus parejas piensan, las consideran su propiedad y se creen con el derecho de terminar con sus vidas”, tuiteó.

Usuarios de la Red recordaron el patrón de “comportamiento machista” del senador García, quien el pasado febrero llamó “facilona” y “piruja” a Mariana Rofríguez, entonces su novia, durante una transmisión en redes sociales.

Respuesta del senador

García emitió una respuesta ante la polémica por sus comentarios machistas cuando el secretario general de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, le llamó la atención en Twitter.

“Una buena cantidad de agresiones y expresiones de violencia contra las mujeres se han escondido en el ‘humor’ y la presunta ligereza con la que las repetimos”, tuiteó Álvarez al senador García, pidiéndole que tomara en serio el tema y rectificara.

“Y lo que hace Samuel por supuesto que lo hemos hecho millones. ‘Chistes’ homófobos, misóginos y racistas. ¿Pero con qué cara vamos a creernos capaces de cambiar al país si nosotros mismos no somos capaces de abandonar esas vergonzosas expresiones de violencia?”, agregó.

Solo así, el senador Samuel García respondió, aunque lo hizo para asegurar que se trataba de una “broma machista”, siguiendo las palabras de su colega de partido.

Y como él, millones.

Y como ella, sadly, millones. https://t.co/23k2EDZHUX — Cristina Díaz (@krispycriss) August 10, 2020



“De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar”, tuiteó García.

Hay un patrón de comportamiento machista muy evidente del senador Samuel García, quien ya le había dicho públicamente a su pareja "facilona, piruja". pic.twitter.com/rRg9TShwuL — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) August 10, 2020



El propio Álvarez reviró a García, advirtiendo que en México, uno de los elementos para “justificar” la violencia contra las mujeres es la forma en la que se visten o si andaban mostrando alguna parte de su cuerpo. “En este país matan a cientos de mujeres por ser mujeres (…) la violencia no es una broma”, tuiteó.