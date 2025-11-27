SOMOS y Goya Food obsequian miles de pavos en NYC para celebrar Día de Acción de Gracias

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- SOMOS Community Care, una red de más de 2500 proveedores de atención médica en el estado de NY dirigida por el reconocido galeno dominicano Ramon Tallaj, junto a la empresa Goya Foods Inc. en la persona de su ejecutivo Rafael Toro, entregaron este miércoles miles de pavos e igual cantidad de cajas con múltiples alimentos a personas de escasos recursos.

Como invitado especial participó el ex lanzador de las Grandes Ligas, Bartolo Colón.

Se organizaron varios eventos para las reparticiones, uno de ellos en la oficina principal de SOMOS, ubicada en el 2910 de la calle Exterior, en El Bronx; en el 571 de la calle Academy, en el alto Manhattan. Además, en Queens y Brooklyn, entre otros lugares.

La entrega es tradición en SOMOS por más de 20 años, unido a la compañía de seguro médico Healthfirst. Estuvo presente Miguel Centeno, vicepresidente de esta institución.

Por su parte, el doctor Tallaj, visiblemente alegre, expresó: «Estas familias han llegado a depender de esta campaña de donación cada año para hacer posible sus comidas de Acción de Gracias. Estamos emocionados por organizar esta nueva jornada, proporcionando pavos y comidas de Acción de Gracias a nuestros vecinos”.

En iguales términos se pronunció Toro, al llegar con miles de cajas de la empresa Goya conteniendo múltiples productos comestibles de los que vende en el mercado norteamericano.

Mientras Colón, conocido popularmente como “Big Sexy”, también emocionado, dio las gracias a Dios por participar en esta actividad en la comunidad Latina.

Entre los ejecutivos de SOMOS se encontraban Alex Damirón, executive Vice President of Operations and Chief of Staff Innovations, y Stephanie Duluc, Chief of Staff, entre otros.