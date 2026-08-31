SNS y sociedades médicas coordinan acciones para fortalecer atención materna y neonatal

*Santo Domingo*. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, sostuvo un encuentro con los directores de los hospitales materno infantiles de la Red Pública, así como con representantes de las sociedades dominicanas de Neonatología, Pediatría y Medicina Perinatal, quienes expresaron su disposición de integrarse a las acciones dirigidas a reducir la mortalidad materna y neonatal en el país.

La reunión, encabezada por el doctor Landrón, permitió intercambiar planteamientos y definir acciones conjuntas para fortalecer la atención de las embarazadas y los recién nacidos, con la participación de las autoridades sanitarias, los directores de hospitales y los equipos médicos especializados.

“La experiencia de las sociedades médicas es fundamental para identificar qué aspectos de la atención debemos revisar y fortalecer. Por eso queremos trabajar de manera conjunta, escuchar sus recomendaciones y definir acciones que puedan ser implementadas de forma efectiva en los servicios de salud”, señaló el director ejecutivo del SNS, doctor Julio César Landrón.

En el encuentro también participó el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país, doctor Bernardino Vitoy, quien felicitó al doctor Landrón por incorporar a las sociedades médicas especializadas y a los organismos internacionales en esta mesa de trabajo, al considerar que la participación de los distintos actores permite sumar perspectivas y experiencias para abordar la problemática.

“Felicitamos al doctor Landrón por incluir en esta mesa de trabajo a las sociedades médicas especializadas y también a los organismos internacionales. La participación de múltiples actores permite tener ideas y miradas distintas ante esta problemática y, junto al Servicio Nacional de Salud, los hospitales, sus directores, el Ministerio de Salud y todos los profesionales que actúan en los hospitales, encontrar el camino y los mecanismos para solucionar el problema”, expresó Vitoy.

Asimismo, estuvieron presentes en el encuentro el doctor Santiago Martínez, representante de la Sociedad Dominicana de Neonatología; el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, doctor Reinaldo Jiménez Quezada; y la presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, doctora Katy Rodríguez, quienes reiteraron su disposición de aportar sus conocimientos y experiencia a las estrategias que desarrollen las autoridades sanitarias para mejorar la atención, reforzar el cumplimiento de los protocolos y proteger la vida de las madres y los recién nacidos.