Sismo de magnitud 6,3 sacude Venezuela y se percibe en gran parte de Colombia

Un fuerte movimiento telúrico registrado este miércoles en Venezuela estremeció varias regiones de Colombia y provocó alarma entre miles de ciudadanos que sintieron el temblor en sus hogares y lugares de trabajo.

El epicentro se localizó en Mene Grande, una localidad venezolana, y alcanzó una magnitud de 6,3 grados, según los primeros reportes oficiales.

El fenómeno, ocurrido a las 5:21 p. m., se produjo a una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, lo que incrementó la percepción de la sacudida en amplias zonas fronterizas y del interior colombiano.

📽️ Una cámara de seguridad registró el momento en el que se produjo un potente sismo en Venezuela https://t.co/m04Zo1dRrj pic.twitter.com/L2VsCqNsJ1 — RT en Español (@ActualidadRT) September 25, 2025

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo se sintió con fuerza en el departamento de Norte de Santander, pero también alcanzó a regiones como La Guajira, Magdalena, Atlántico, Antioquia, Tolima y Risaralda.

En Bogotá, decenas de personas evacuaron edificios de oficinas y residenciales de manera preventiva, mientras compartían en redes sociales mensajes y videos sobre la experiencia vivida.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, aunque sí se han registrado 21 réplicas y al menos 10 movimientos adicionales con magnitudes entre 4,0 y 6,3 en un lapso de siete horas.

⚡️Así fue el pánico que vivió una familia tras el sismo de magnitud 6,3 cerca de la localidad Mene Grande en Venezuela. pic.twitter.com/HW6aOceNFs — RT en Español (@ActualidadRT) September 25, 2025

En Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) confirmó que no existe riesgo de tsunami para la costa Caribe, descartando un escenario de mayor gravedad.

“De acuerdo con la Dirección General Marítima (Dimar), no existe amenaza de tsunami por el sismo registrado en Venezuela”, precisó la entidad en un comunicado oficial.

La magnitud y el alcance del temblor quedaron reflejados en los reportes ciudadanos: en Santander se recibieron 562 notificaciones, seguido por Norte de Santander con 383, Cesar con 284, y Antioquia con 219.

Otros departamentos también confirmaron haber percibido la sacudida: Boyacá, Arauca, Caldas, Cundinamarca, Meta, Vichada, Córdoba, Guaviare, Guainía y Sucre figuran en la lista de lugares con reportes oficiales.

Usuarios en redes sociales narraron la duración del movimiento, algunos mencionando que los objetos en sus hogares se desplazaron y que las alarmas de edificios se activaron automáticamente.

La amplia extensión del área afectada se explica por la ubicación del epicentro en una zona cercana a la frontera, lo que permitió que el movimiento se propagara tanto en territorio venezolano como colombiano.

Aunque las autoridades de ambos países mantienen la vigilancia, los especialistas insisten en que, al no haber daños estructurales de gran magnitud ni pérdidas humanas confirmadas, la situación se mantiene bajo control.

El evento, no obstante, vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad sísmica de la región y la importancia de mantener planes de prevención y respuesta ante emergencias.