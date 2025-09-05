SISALRIL impulsa plataforma digital para transformar servicios de salud en el país

Bartolo García

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) avanza en un ambicioso proceso de modernización tecnológica, cuyo propósito es fortalecer la gestión de la información y mejorar la calidad de los servicios que reciben los afiliados al sistema.

El superintendente Ceara Hatton explicó que la entidad desarrolla una plataforma digital única, diseñada para centralizar todos los datos relacionados con los afiliados y el consumo de servicios médicos.

“El volumen de datos es enorme, y esta herramienta nos facilita organizar y procesar la información de manera más efectiva”, señaló Hatton, al destacar el impacto positivo que tendrá la nueva tecnología en la administración de los recursos de salud.

Según explicó, actualmente SISALRIL recibe información proveniente de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) en distintos formatos y con propósitos diversos, como registros, traspasos y reportes de servicios, lo que hace más complejo el manejo de la data.

El funcionario precisó que uno de los grandes retos de la institución es garantizar la veracidad y calidad de los datos, protegiendo la plataforma frente a intentos de manipulación mediante el uso de las mejores tecnologías de seguridad disponibles.

Hatton subrayó que el proyecto también busca lograr una mayor interoperabilidad entre las ARS, los prestadores de servicios y la propia SISALRIL, un proceso que se contempla como objetivo a mediano plazo.

“Estamos avanzando hacia un sistema único y centralizado que permita una mayor eficiencia y un mejor servicio a nuestros afiliados”, declaró el superintendente durante su exposición ante la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE).

El nuevo modelo tecnológico facilitará la detección de irregularidades, la automatización de procesos y la generación de estadísticas más precisas, lo que fortalecerá la transparencia en el uso de los recursos del sistema de salud.

Asimismo, permitirá a la ciudadanía acceder con mayor facilidad a información sobre sus coberturas, historial de servicios y estatus en el sistema, lo que se traducirá en una mejor experiencia para los usuarios.

Hatton recordó que la gestión tecnológica es un proceso de mejora continua, en el que se requiere adaptación permanente, tanto por parte de la institución como de las entidades privadas que integran el sistema.

También advirtió que el cambio cultural en la forma de administrar la información será clave para que las ARS y los prestadores de servicios puedan alinearse al modelo digital que impulsa la SISALRIL.

El plan de modernización forma parte de una visión más amplia orientada a garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social en salud, fortaleciendo la transparencia, la eficiencia y el acceso equitativo.

Con esta iniciativa, la SISALRIL reafirma su compromiso con la población y su objetivo de convertir la tecnología en una herramienta al servicio del bienestar social, consolidando un sistema de salud más confiable y eficiente.