Gobierno de Buenos Aires reconoce a Eddy Alcántara por su liderazgo internacional en defensa de los consumidores

Buenos Aires, Argentina. -El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgó un reconocimiento al director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) de la República Dominicana, Eddy Alcántara, por su destacada trayectoria en la promoción y defensa de los derechos de las personas consumidoras a nivel global.

La distinción fue entregada en un acto celebrado en la sede del Gobierno porteño, donde se resaltó el liderazgo del funcionario dominicano al frente de la Red Internacional de Enlace y Protección al Consumidor (ICPEN), así como su papel en el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC) y en el Consejo de Protección al Consumidor de Centroamérica (CONCADECO).

Las autoridades argentinas también destacaron la proyección internacional del doctor Alcántara, subrayando la distinción que le fue conferida por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en Ginebra, en reconocimiento a su iniciativa en materia de comercio transfronterizo.

El certificado fue entregado por el director general de Defensa y Protección al Consumidor de Argentina, Carlos Lionel Traboulsi, quien elogió la labor desarrollada por el funcionario quisqueyano al frente de la ICPEN.

“Eddy Alcántara ha demostrado un compromiso firme con la protección de los consumidores a escala global. Su liderazgo ha sido clave para articular esfuerzos entre las agencias gubernamentales de los más de 80 países que integran el órgano internacional de defensoría de los derechos de los consumidores, fortaleciendo políticas públicas y mecanismos de cooperación en beneficio de millones de ciudadanos en todo el mundo”, expresó Traboulsi.

Asimismo, destacó que Alcántara “ha logrado posicionar la defensa de los derechos del consumidor como un eje central en la agenda internacional, impulsando iniciativas innovadoras que impactan de manera directa en la vida de las personas”.

Palabras de agradecimiento

Al recibir la distinción, el director ejecutivo de Pro Consumidor y presidente de la ICPEN manifestó su gratitud y reafirmó su compromiso con la protección de los consumidores.

“Recibo este reconocimiento con profunda humildad y en nombre de todo el equipo de Pro Consumidor y de la República Dominicana. Este logro no es individual, sino el resultado de un esfuerzo colectivo orientado a garantizar derechos, promover la equidad en los mercados y fortalecer la confianza de los ciudadanos”, dijo.

Agregó que “la defensa de los consumidores es una tarea global que requiere cooperación, innovación y voluntad política, y seguiremos trabajando sin descanso para consolidar mecanismos que protejan a las personas, especialmente en un mundo cada vez más interconectado”.

Alcántara también valoró el respaldo de los organismos internacionales y reiteró su disposición de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan el comercio justo y la protección efectiva de los consumidores en todos los continentes.