SINIAF impulsa agenda nacional de innovación agropecuaria con encuentro de alto nivel

Santo Domingo.– Con la presencia de autoridades gubernamentales, académicos, investigadores, organismos de cooperación internacional y representantes del sector productivo, el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF) celebró el Encuentro Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria y Forestal, una jornada estratégica orientada a fortalecer la implementación de la Política Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (PNIAF) correspondiente al período 2024–2033.

La directora ejecutiva del CONIAF, Ana María Barceló, encabezó las palabras centrales del acto y destacó que el encuentro marca un punto de inflexión en la articulación de políticas públicas para la innovación y el desarrollo del sector agropecuario. Subrayó que la iniciativa integra a instituciones públicas, universidades, centros de investigación y entidades productivas para consolidar una agenda nacional en ciencia aplicada y tecnología agropecuaria.

Barceló explicó que la PNIAF representa un marco de acción histórico que permitirá orientar la investigación hacia soluciones sostenibles, competitivas y alineadas con las necesidades del campo dominicano, contemplando áreas como agricultura, ganadería, pesca, acuicultura, producción forestal y agroindustria.

Asimismo, resaltó que el encuentro reafirma el compromiso del Estado dominicano con la innovación científica y la sostenibilidad ambiental, impulsando procesos que fortalezcan la resiliencia productiva, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural inclusivo.

La agenda técnica inició con un bloque dedicado al análisis del rol de los actores del SINIAF en la puesta en marcha de la PNIAF. La exposición principal estuvo a cargo de Richard Peralta Decamps, quien abordó los lineamientos estratégicos del sistema y los mecanismos de articulación institucional.

Posteriormente intervinieron los representantes Rafael Ortiz Quezada (MARD), Eladio Arnaud (IDIAF), Genaro Rodríguez (MESCYT) y José Elías González (MIMARENA), quienes analizaron los retos de la investigación agropecuaria, la innovación tecnológica, el fortalecimiento del talento humano y la gestión sostenible de los recursos forestales.

En la jornada vespertina, Julio Borbón y Edwin Reyes presentaron los aportes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad ISA, mostrando proyectos científicos en ejecución alineados con las prioridades definidas por la PNIAF.

El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, disertó sobre la importancia del sector privado en la financiación y adopción de innovaciones, subrayando que la investigación aplicada solo logra impacto cuando se traduce en productividad y valor para los agricultores.

Por su parte, Porfirio Quezada, Comisionado para la Reforma del Estado, destacó el papel del CONIAF dentro del proceso de modernización institucional, señalando que la gobernanza científica es un eje clave para impulsar políticas públicas eficientes, transparentes y sostenibles.

Como parte de la estrategia de difusión del conocimiento, César Montero presentó la revista Sophia, nuevo órgano oficial de divulgación científica del SINIAF, diseñada para visibilizar avances, estudios y proyectos del sistema nacional de investigación.

Seguido a esta presentación, Lissette Gómez anunció la puesta en marcha de la mesa “Coordinadora del SINIAF”, instancia destinada a articular la planificación interinstitucional y garantizar la coherencia técnica entre los actores que integran el sistema.

Uno de los momentos más relevantes del encuentro fue la firma del convenio entre el Banco Agrícola y el CONIAF, encabezado por el administrador general, Fernando Durán. Este acuerdo fortalecerá el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, ampliando las oportunidades de financiamiento para proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

El evento concluyó con las palabras de clausura del expresidente de la República, Hipólito Mejía, miembro honorífico del Comité Consultivo del CONIAF, quien destacó que el futuro del campo dominicano depende del conocimiento, la investigación científica y la modernización tecnológica del aparato productivo.

Hipólito Mejía

Mejía llamó a continuar apostando por la ciencia como base fundamental para un desarrollo agropecuario sostenible, competitivo y capaz de responder a los desafíos globales que enfrenta la seguridad alimentaria.

El encuentro, realizado en el Salón Mirador del Hotel W&P, se desarrolló desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, culminando con el compromiso colectivo de avanzar hacia una nueva etapa de innovación rural para la República Dominicana.