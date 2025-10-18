Shohei Ohtani hace historia con tres jonrones y 10 ponches, llevando a los Dodgers a la Serie Mundial

Bartolo García

LOS ÁNGELES.– El béisbol volvió a ser testigo de la grandeza de Shohei Ohtani, quien escribió otro capítulo legendario en su carrera al guiar a los Los Angeles Dodgers a la Serie Mundial, tras vencer 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Hoy presenciamos la mejor actuación de la historia para un pelotero.



– Shohei Ohtani (DH) pegó tres jonrones y remolcó tres carreras.



– Shohei Ohtani (RHP) trabajó seis entradas y recetó diez ponches #LetsGoDodgers pic.twitter.com/a7GydWAV09 — Erick Aguirre (@erick_aguirreh) October 18, 2025

Antes del encuentro, el manager Dave Roberts lo había dicho con claridad: “Esta es su oportunidad para dejar su huella en esta serie”. Y Ohtani no solo cumplió, sino que hizo historia en las dos facetas del juego, reafirmando por qué es considerado uno de los atletas más completos en la historia del deporte.

Desde el primer lanzamiento, el fenómeno japonés mostró su poderío. Abrió el encuentro desde el montículo con una recta de 100.3 millas por hora para ponchar al venezolano Jackson Chourio, luego dejó sin movimiento a Christian Yelich con otra a 100.2 mph y cerró el inning dominando a William Contreras con un sweeper de 87.6 mph.

Pero el espectáculo apenas comenzaba. En la parte baja del mismo episodio, Ohtani, como primer bate de los Dodgers, conectó un jonrón monumental de 446 pies ante el abridor colombiano José Quintana, en cuenta de 3-2. La pelota salió despedida del bate a 116 mph, encendiendo al público del Dodger Stadium.

El batazo tuvo un curioso precedente: exactamente un año atrás, Ohtani también había castigado a Quintana en otro Juego 4 de Serie de Campeonato, entonces con los Mets como rival. Con ese cuadrangular, se convirtió en el primer lanzador en la historia de las Grandes Ligas, tanto en temporada regular como en playoffs, en abrir un partido con un jonrón.

La hazaña continuó. En su tercera visita al plato, en la cuarta entrada, Ohtani volvió a demostrar su poder con un nuevo bambinazo de 469 pies, esta vez ante el relevista Chad Patrick, con una velocidad de salida de 116.9 mph. La bola desapareció por el jardín derecho y amplió la ventaja de los Dodgers 4-0.

Shotime y @LosDodgers vuelven a la Serie Mundial!! Ohtani se lució esta noche con tres HRs.



pic.twitter.com/a0R8ia7ma5 — Javier Trejo Garay (@trejogaray) October 18, 2025

Ese segundo jonrón no solo hizo vibrar el estadio, sino que marcó otro hito: Ohtani se convirtió en el primer lanzador en la historia de la postemporada en conectar dos cuadrangulares en un mismo juego.

Su labor desde el montículo fue igualmente dominante. Lanzó seis entradas en blanco, permitiendo solo dos hits, tres boletos y ponchando a diez bateadores. Cada pitcheo, cada turno, parecía un mensaje claro: Ohtani no tiene límites.

Y por si fuera poco, en el séptimo inning, cuando el público apenas terminaba de asimilar la magnitud de lo visto, Shohei Ohtani volvió a sacar la bola del parque, esta vez ante Trevor Megill, con un cohete de 113.6 mph que viajó 427 pies por el jardín central.

Con ese tercer cuadrangular, el japonés se convirtió en el primer lanzador en la historia del béisbol —ya sea en temporada regular o postemporada— en conectar tres jonrones y ponchar a diez o más bateadores en un mismo juego.

Los fanáticos en el Dodger Stadium se pusieron de pie para ovacionar a su superestrella, mientras el marcador reflejaba la magnitud de su desempeño. En total, los batazos de Ohtani recorrieron 1,342 pies, un dato que resume la potencia de su ofensiva.

Shohei Ohtani sacó el bate con 3 cuadrangulares y la escoba con 6 entradas sin permitir carrera, para que los Dodgers de Los Ángeles barrieran a los Cerveceros de Milwaukee y avancen a la Serie Mundial a defender su corona. Ahora a esperar rival.

pic.twitter.com/tRreHIpOzF — José Luis Gaona Reyes (@jlgaonareyes) October 18, 2025

El triunfo selló el pase de los Dodgers a su segunda Serie Mundial consecutiva, con Ohtani como figura indiscutible de la clasificación. Su combinación de dominio desde el montículo y poder ofensivo lo consagra como el jugador más completo de su generación, e incluso, para muchos, de la historia moderna del béisbol.

“Ohtani no solo juega el béisbol, lo redefine”, comentó Dave Roberts tras el encuentro. “Lo que hizo esta noche será recordado por décadas. Es un privilegio tenerlo en este equipo”.

Mientras tanto, el mundo del béisbol se rinde ante la grandeza de un jugador que sigue rompiendo récords y desafiando los límites del deporte. Shohei Ohtani, una vez más, ha demostrado que la historia del béisbol se escribe con su nombre.

