Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, una de las parejas más populares de Hollywood terminó su relación después de casi cuatro años juntos.

El portal Page Six anunció en exclusiva la ruptura de la mediática pareja. Por ahora no hay una confirmación oficial, pero el portal aseguró que el romance entre la cantante Jennifer Lopez y el ex beisbolista Alex Rodríguez llegó a su fin.

Citando fuentes cercanas a la pareja, al parecer Lopez y Rodriguez ya llevaban un tiempo en una situación difícil. infobae.com

Información en desarrollo