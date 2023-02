Rihanna anunció su segundo embarazo al finalizar su presentación en el Super Bowl

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La estrella pop hizo historia en el escenario del State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, en el que significó su regreso, probablemente temporal, a la escena musical

Por Armando Guadarrama

La esperada actuación de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl LVII generó más de una sorpresa para todo el público, pues durante el show la cantante originaria de Barbados anunció que está esperando a su segundo hijo.

La también empresaria realizó una espectacular actuación que inició con su descenso desde lo alto sobre una plataforma de acrílico y vistió un enterizo rojo, con guantes y botas en el mismo tono. Rodeada de decenas de bailarines ataviados con atuendos similares en blanco, la aclamada estrella realizó un recorrido de alrededor de 13 minutos por temas de su trayectoria que suma ya 17 años.

“RiRi” comenzó su espectáculo con Bitch Better Have My Money, elevada en dicha plataforma sobre otra roja que atravesaba el campo de juego. Where Have You Been, Only Girl (In the World), We Found Love continuaron en el show cuya vistosa coreografía lució en los bailarines suspendidos en otras plataformas de acrílico y a lo largo de la cancha.

Liderando a su cuerpo de danza, Rihanna bailó de manera más suave a como tiene acostumbrado a su público, lo que en principio fue criticado en las redes sociales: “Se mueve como con flojera”, “Qué pasó, no es la Rihanna dinámica que hacía coreografías impresionantes”, “No lo está dando todo en el baile”, “Se ve cansada”.

Aunque el embarazo de Rihanna fue motivo de alegría para sus fans, esto abre la posibilidad de que la artista se mantenga distanciada de la música, como desde hace casi seis años (Foto AP/Ross D. Franklin)

Además, llamó la atención que la famosa de 34 años lució un vestuario poco revelador, una imagen un tanto distinta a la que ha presentado la artista, quien en varias ocasiones ha portado entallados y sensuales atuendos. Sin embargo, pronto todo tuvo sentido pues Rihanna se descubrió el cuerpo y dejó ver su abultado vientre, al que en un par de ocasiones señaló en referencia directa.

Al momento de dar paso a su éxito Diamonds, la cantante finalizó su participación anunciando su segundo embarazo de manera sutil al dejar al abrir su gabardina y dejar expuesto su abultado vientre entre fuegos artificiales rojos y en su plataforma, sobre el público y sus bailarines, que ejecutaron la vistosa coreografía que fue diseñada y dirigida por la afamada bailarina Parris Goebel, líder del grupo.

De este modo, en plena actuación la estrella pop dejó saber a sus miles de fans en todo el mundo que se encuentra en la espera de su segundo bebé. De inmediato las redes sociales enloquecieron y el comentario general fue que el anuncio de un nuevo embarazo ha sido la mejor sorpresa que la artista pudo haberle dado a sus fanáticos.

La actuación de Rihanna en el medio tiempo del encuentro en que los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs buscaron llevarse el codiciado trofeo de la NFL fue doblemente especial, pues Rihanna reapareció en un escenario después de seis años de mantenerse alejada de los reflectores y enfocada en su faceta como empresaria del ramo cosmético.

Destaca que luego de la actuación en la que también sonaron temas como Work, Run This Town, Wild Thoughts, Pour it up, Money on my mind y All of the lights, el representante de la artista confirmó a People que efectivamente Rihanna se encuentra embarazada, por si el mensaje en el Halftime show hubiera resultado confuso dado que la cantante no emitió palabra alguna.