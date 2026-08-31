Secretaria Solidaridad Ciudadana de FP fortalece vínculo con organizaciones comunitarias de Guaricano

La Secretaría de Solidaridad Ciudadana (SSC) de la Fuerza del Pueblo realizó un encuentro con dirigentes comunitarios del barrio Peña Gómez, en Guaricano, en Santo Domingo Norte para presentar su plan de trabajo y levantar las principales necesidades del sector través de la estrategia Partido-Sociedad y de acercamiento permanente con las comunidades.

La actividad la encabezó la titular de la Secretaría de Solidaridad Ciudadana, Yadira Peña, y contó con la participación de Zafiro González, vicesecretaria nacional; Desiderio Muñoz, vicesecretario de Solidaridad Ciudadana en el municipio; Marisol Del Villar, coordinadora de la Secretaría en Guaricano; y Miguel Salazar, encargado de Redes Sociales de la Secretaría.

Durante la jornada fue presentado el plan de trabajo que será desarrollado en la comunidad, con acciones sociales orientadas a respaldar a las familias dominicanas y contribuir al bienestar, desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de los residentes del sector.

En el marco de la actividad, los representantes comunitarios tuvieron la oportunidad de exponer sus inquietudes y plantear las principales situaciones que afectan a la comunidad y que requieren atención, dando paso a un intercambio abierto y participativo con los representantes de la Secretaría.

Destacó la importancia de mantener un contacto directo y permanente con las comunidades, señalando que escuchar de primera mano sus necesidades permite identificar las prioridades de cada sector y promover acciones sociales acordes con su realidad y que realmente impacten en la calidad de vida de las familias.

La titular de la Secretaría reafirmó el compromiso de continuar impulsando acercamiento e iniciativa que respondan a las necesidades de las comunidades y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias dominicanas.

Con este encuentro, la Secretaría de Solidaridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo ratifica su voluntad de continuar fortaleciendo la interacción Partido-Sociedad, mediante el diálogo directo, la participación comunitaria y el acompañamiento a las comunidades en la búsqueda de soluciones a sus principales necesidades.