Santiago Oeste estrena Tótem Urbanístico como símbolo de identidad y desarrollo

Bartolo García

Santiago, RD. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este sábado la inauguración del Tótem Urbanístico e Informativo de Santiago Oeste, una obra que busca fortalecer la identidad cultural, visual y territorial del distrito municipal.

El proyecto fue diseñado y gestionado por la Oficina Senatorial de Santiago, liderada por el senador Daniel Rivera, como parte de un plan de intervención urbana destinado a resaltar la historia y el potencial de la demarcación.

Durante su discurso, Rivera destacó que Santiago Oeste es una comunidad en crecimiento que merece símbolos que representen su carácter, su orgullo y sus aspiraciones de desarrollo.

Aseguró que el nuevo tótem constituye un mensaje de arraigo y pertenencia para los residentes, además de convertirse en un punto de referencia icónico dentro de la zona.

“Esta obra representa lo que somos y lo que queremos proyectar al país: una comunidad unida, con visión de futuro y dispuesta a avanzar hacia el desarrollo”, expresó el legislador.

El senador agradeció el respaldo del Banco de Reservas, señalando que el apoyo de su presidente ejecutivo, Leonardo Aguilera, ha sido esencial para concretar este tipo de iniciativas que aportan valor social y urbano.

En este sentido, reconoció la importancia de que entidades financieras se involucren en proyectos que elevan la imagen y la autoestima de los territorios.

El director de la Junta Distrital de Santiago Oeste, Eddy Báez, ofreció las palabras de bienvenida al acto y resaltó el impacto positivo que tendrá esta obra en la consolidación de la identidad del distrito.

Báez aseguró que este tipo de intervenciones contribuyen a una mayor visibilidad de Santiago Oeste, motivando el civismo y el sentido de pertenencia entre los habitantes.

Autoridades provinciales también hicieron presencia en el evento, como la gobernadora Rosa Santos, el director de INTABACO, Iván Guzmán, y la directora provincial de INABIE, Amalfi Suárez.

Todos destacaron el significado que tiene este monumento en la representación gráfica de lo que es y quiere ser la comunidad.

El acto culminó con el tradicional corte de cinta, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña y el senador Daniel Rivera, quienes dejaron formalmente inaugurado el Tótem Urbanístico e Informativo.

La vicepresidenta felicitó a la Oficina Senatorial por impulsar acciones que elevan la calidad de vida de la población y refuerzan la identidad local.

El evento reflejó el compromiso de continuar desarrollando obras que embellezcan el entorno urbano, promuevan el turismo interno y generen orgullo para Santiago Oeste.