Santiago estrena moderno complejo ecuestre de clase internacional

Bartolo García

Santiago.– Fue inaugurado en esta ciudad el Centro Ecuestre Hacienda Guayacán, una infraestructura considerada entre las más modernas de Centroamérica y el Caribe para la celebración de competencias de caballos de paso fino.

Ubicado en el sector La Barranquita, en Santiago de los Caballeros, el complejo se convierte en el primer centro ecuestre completamente techado de la República Dominicana, con pista grado A diseñada bajo estándares internacionales.

El propietario del proyecto, el ingeniero José Espinal Fernández, explicó que la obra fue concebida para posicionar a Santiago como referente del turismo deportivo y del deporte ecuestre en la región.

Durante el acto inaugural, Espinal destacó que más de 400 personas, incluyendo visitantes extranjeros, participaron en el evento, generando un impacto positivo en la economía local y fortaleciendo el turismo deportivo.

La apertura oficial se realizó en el marco de la primera Gran Competencia de Paso Fino organizada por la Asociación Ecuestre Nacional (ASENA 2026), que sirvió de escenario para presentar formalmente el moderno coliseo.

El acto contó con la presencia del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, así como del presidente de ASENA, Arnulfo Gutiérrez hijo, y otras figuras destacadas del mundo ecuestre y empresarial.

Las competencias incluyeron categorías de funcionalidad, potros, yeguas y caballos en distintas edades, además de contar con la participación de jinetes y jueces internacionales provenientes de Colombia y Puerto Rico.

El proyecto fue liderado por Espinal Fernández, también fundador de la Constructora Vistasol CVS, empresa responsable de ejecutar la obra bajo parámetros técnicos de alto nivel.

El diseño arquitectónico, de tendencia minimalista y brutalista, integra hormigón y estructuras metálicas, junto a sistemas térmicos avanzados que garantizan el confort ambiental para jinetes, caballos y espectadores.

Uno de los elementos más innovadores del complejo es su autosuficiencia energética, gracias a un sistema de paneles solares fotovoltaicos y baterías de litio que permiten operar de manera independiente.

Con esta infraestructura, Hacienda Guayacán aspira a convertirse en sede de torneos nacionales e internacionales, contribuyendo a posicionar a Santiago de los Caballeros como destino de eventos ecuestres de alta categoría y relevancia mundial.