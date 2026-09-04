Santiago celebrará legado de Juan Antonio Alix con recital de décimas en el Monumento

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D. – El Museo Monumento a los Héroes de la Restauración y el movimiento decimero DeciMás celebrarán este domingo 6 de septiembre el recital poético “Décimas por lo Alto”, dedicado a honrar la vida y obra de Juan Antonio Alix, con motivo del 193 aniversario de su natalicio.

La actividad comenzará a las 4:00 de la tarde en el primer nivel del Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, donde escritores, familias, estudiantes y amantes de la poesía podrán encontrarse alrededor de una de las expresiones literarias de mayor arraigo dentro de la cultura popular dominicana.

El recital contará con la participación de los decimeros Ynocencia Vega, Noel Rodríguez, Fello Estévez, Jhonny Lama y Simeón Familia, quienes compartirán sus composiciones y versos durante una jornada concebida para celebrar la palabra, la creación literaria y las tradiciones culturales del país.

El homenaje busca resaltar el legado de Juan Antonio Alix, considerado una de las figuras fundamentales de la décima popular dominicana, género mediante el cual retrató acontecimientos, personajes, costumbres y situaciones de la sociedad de su época, dejando una importante huella en la literatura y la cultura nacional.

A través de “Décimas por lo Alto”, los organizadores procuran mantener vigente la tradición de la décima y acercarla a las nuevas generaciones, creando espacios en los que la poesía popular se convierta en un instrumento para preservar y difundir la identidad cultural dominicana.

El Museo Monumento a los Héroes de la Restauración y DeciMás extendieron la invitación a familias, estudiantes, escritores, amantes de la poesía y público en general para participar en el encuentro, que tendrá como escenario uno de los principales símbolos históricos de Santiago y estará dedicado a celebrar el legado literario de Juan Antonio Alix.