Russell domina en Melbourne y Mercedes arranca la F1 2026 con triunfo y doblete

Bartolo García

Melbourne, Australia.– El piloto británico George Russell logró una contundente victoria en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, dando a Mercedes-AMG Petronas Formula One Team su primer triunfo y doblete de la temporada 2026 del campeonato mundial.

Russell dominó una carrera marcada por intensas batallas estratégicas y múltiples incidentes en el circuito de Albert Park Circuit, donde la escudería alemana logró colocar a dos de sus pilotos en lo más alto del podio.

El joven italiano Kimi Antonelli finalizó en la segunda posición, completando el doblete para Mercedes en una carrera que marcó el inicio del campeonato 2026.

El tercer lugar del podio fue para el piloto de Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, quien protagonizó una sólida actuación durante gran parte de la competencia.

La carrera comenzó con gran intensidad, especialmente tras una destacada salida de Ferrari, cuando Leclerc encontró espacio en las primeras curvas para colocarse momentáneamente al frente del pelotón.

George Russell, Mercedes



Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sin embargo, Russell logró mantenerse competitivo y posteriormente tomó ventaja gracias a una acertada estrategia de neumáticos que le permitió gestionar mejor el desgaste durante las últimas vueltas.

El piloto británico adelantó su parada en boxes y encontró un ritmo superior con neumáticos duros, lo que le permitió consolidar su liderazgo frente a sus rivales.

En contraste, Ferrari optó por retrasar su parada en boxes, lo que limitó las opciones de Leclerc y Lewis Hamilton para atacar en las vueltas finales.

Para el piloto español Fernando Alonso, la carrera terminó de manera prematura tras sufrir problemas mecánicos que lo obligaron a abandonar luego de apenas quince vueltas.

Su compatriota Carlos Sainz tampoco logró un resultado favorable y finalizó en la posición número quince tras una estrategia que no dio los resultados esperados.

El inicio de la temporada 2026 estuvo marcado por múltiples batallas en pista, cambios estratégicos y el protagonismo de los nuevos sistemas de energía de los monoplazas.

Con este resultado, Russell y Mercedes se colocan al frente del campeonato en el arranque del mundial, en una temporada que promete ser una de las más competitivas y emocionantes de la historia reciente de la Formula 1.

