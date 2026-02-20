Rodríguez y Álvarez Miyar se coronan campeones del Torneo del Amor y la Amistad 2026 en el SDCC

Bartolo García

Los jóvenes golfistas Shanel Rodríguez y Fernando Álvarez Miyar se proclamaron campeones del Torneo del Amor y la Amistad 2026, celebrado el pasado fin de semana en el campo del Santo Domingo Country Club.

El tradicional evento, organizado con motivo del Día del Amor y la Amistad, reunió a un amplio grupo de jugadores miembros del club en una competencia disputada en modalidad de parejas.

La dupla integrada por Rodríguez y Álvarez Miyar se alzó con los máximos honores tras registrar el mejor score bruto del torneo, finalizando con un destacado -8.

La competencia volvió a consolidarse como uno de los torneos más esperados dentro del calendario interno del club, reafirmando su carácter de clásico entre los socios.

Para Shanel Rodríguez, el triunfo representa su segundo campeonato consecutivo en este evento, luego de haber conquistado también la edición 2025.

La joven golfista continúa así una trayectoria ascendente que la posiciona entre las principales promesas del golf dominicano.

Recientemente, Rodríguez se integró al equipo de golf de la Palm Beach Atlantic University, dando un importante paso en su carrera deportiva universitaria en los Estados Unidos.

El pasado año fue reconocida como Golfista del Año en la categoría femenina del Santo Domingo Country Club, distinción que confirma su consistencia competitiva.

Entre sus participaciones más destacadas figura el 11avo Torneo Interasociaciones de Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), donde representó al equipo de Agopro.

Hace apenas unas semanas obtuvo el segundo lugar en el Hurricane Junior Golf Tour, celebrado en el Eagle Creek Golf Club, en Orlando, Florida.

Asimismo, en enero de este año ganó la categoría U18 femenina del Tour Nacional Juvenil de Fedogolf, sumando otro logro a su palmarés.

El desempeño constante de Rodríguez refleja su preparación y disciplina con miras a competir en el ámbito universitario estadounidense.

Por su parte, Fernando Álvarez Miyar también mostró un juego sólido y estratégico, contribuyendo de manera determinante al resultado ganador de la pareja.

Con este triunfo, ambos golfistas consolidan su proyección dentro del golf juvenil dominicano y dejan claro que el talento emergente sigue marcando el ritmo en los principales torneos nacionales.