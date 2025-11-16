Rescatan con vida a dos obreros atrapados en mina de Cementos Cibao en Santiago

Bartolo García

Santiago, RD. – Los dos obreros que permanecían atrapados tras un derrumbe ocurrido la madrugada de este domingo en una mina de Cementos Cibao fueron rescatados con vida y trasladados a un centro médico donde reciben atenciones.

Los trabajadores fueron identificados como Euri Rafael Mata, de 28 años, y Christopher, de 26, este último presuntamente de nacionalidad haitiana, según datos preliminares.

Ambos fueron encontrados conscientes por las unidades de rescate que se mantuvieron laborando sin descanso desde el momento del colapso de la estructura.

El accidente se registró alrededor de la 1:40 de la madrugada en el área de la tolva, donde los empleados realizaban trabajos para liberar material de yeso compactado dentro del sistema.

Durante la jornada, un socavón provocó que parte de la estructura cediera, dejando a los dos hombres atrapados bajo los escombros internos de la fábrica.

El exitoso rescate se concretó cerca de las 7:25 de la mañana, luego de más de seis horas de esfuerzo continuo de los equipos de emergencia.

Ambos obreros fueron asistidos por personal del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 y trasladados inmediatamente a la Clínica Unión Médica del Norte, donde se informó que evolucionan satisfactoriamente.

En las labores participaron unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio Puñal, quienes solicitaron apoyo adicional a los Bomberos de Santiago, así como a la Unidad de Búsqueda y Rescate de la Defensa Civil y otras instituciones.

Compañeros de trabajo de los afectados también se unieron con herramientas y técnicas manuales para acelerar la liberación de los atrapados.

Hasta el momento, no se han reportado más víctimas ni trabajadores desaparecidos, aseguraron las autoridades presentes en el operativo.

Los organismos de emergencia acordonaron el lugar para evitar nuevos incidentes mientras continúan las investigaciones sobre las causas del derrumbe registrado en la zona industrial.

Se espera que una evaluación técnica determine si hubo fallos estructurales o si el hecho se produjo por la compactación extrema del material que estaba siendo movido.

El caso ha generado preocupación en la comunidad laboral y empresarial, que insiste en exigir más controles de seguridad dentro de las áreas de producción minera y de manejo de materiales.

Mientras tanto, familiares y allegados de los trabajadores agradecen el esfuerzo conjunto de los equipos de rescate que permitió que ambos jóvenes pudieran sobrevivir a este accidente.