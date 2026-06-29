República Dominicana y Bélgica suscriben Memorado de Entendimiento para fortalecer la cooperación aduanera y la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional

Ambos países reafirman su compromiso de continuar fortaleciendo el intercambio de información e inteligencia y promover operaciones conjuntas entre los principales puertos de las dos naciones.

Bruselas, Bélgica. – La República Dominicana y el Reino de Bélgica suscribieron un Memorando de Entendimiento (MdE) en materia aduanera, con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral para prevenir, investigar y combatir las infracciones aduaneras y la delincuencia organizada transnacional que afecta el comercio internacional, en particular el tráfico ilícito de drogas.

El acuerdo fue firmado en la sede de la Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales del Reino de Bélgica por el director general de Aduanas de la República Dominicana, Dr. Nelson Arroyo, y el administrador general de Aduanas e Impuestos Especiales del Reino de Bélgica, Kristian Vanderwaeren.

En el acto participaron además la embajadora de la República Dominicana ante el Reino de Bélgica y la jefa de Misión ante la Unión Europea, Joan M. Cedano; el asesor técnico de la Dirección General de Aduanas, Gabino José Polanco; la ministra consejera, Ellen Martínez de Cooreman; la asistente del director general, Nohely Bencosme; así como altos funcionarios de la administración aduanera belga.

La firma de este Memorando constituye el tercer resultado concreto de la iniciativa impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, a través de la Embajada de la República Dominicana en Bélgica y Misión ante la Unión Europea, con miras a establecer un marco integral de cooperación bilateral con el Reino de Bélgica en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

En abril de este año ambos países suscribieron un primer memorando de entendimiento entre la Policía Nacional dominicana y la Policía Federal de Bélgica, mientras que el pasado 15 de junio firmaron un segundo acuerdo en

materia de seguridad marítima entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Servicio Público Federal de Movilidad y Transporte del Reino de Bélgica.

Este Memorando de Entendimiento establece un marco de cooperación entre ambas administraciones aduaneras para promover el intercambio de experiencias, información e inteligencia; fortalecer los mecanismos de alerta temprana; compartir análisis de riesgo, tendencias y métodos utilizados por las redes criminales; coordinar posiciones en el marco de la Organización Mundial de Aduanas; y fomentar acciones conjuntas orientadas a proteger la integridad de la cadena internacional de suministro.

Asimismo, contempla la posibilidad de desarrollar operaciones coordinadas, intercambiar buenas prácticas y fortalecer la colaboración entre las autoridades competentes para hacer frente a las actividades de la delincuencia organizada transnacional vinculadas al comercio internacional.

La suscripción de este acuerdo responde al interés compartido de ambos países de reforzar la cooperación operativa frente a los desafíos que plantea el narcotráfico internacional, particularmente ante el incremento del uso de rutas comerciales y puertos para el tráfico ilícito de drogas. En ese contexto, República Dominicana y Bélgica reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo el intercambio de información e inteligencia, promover operaciones conjuntas y profundizar la cooperación entre los principales puertos de ambos países, Amberes y Multimodal Caucedo, contribuyendo así a una mayor seguridad regional y al fortalecimiento del comercio internacional legítimo.

Bruselas, 29 de junio de 2026