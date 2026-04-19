República Dominicana lidera producción arrocera en el Caribe y Centroamérica

Ministro de Agricultura destaca récord histórico en la cosecha nacional y asegura que el abastecimiento de alimentos está garantizado para la población

Bartolo García

Santo Domingo.– Durante el acto de lanzamiento del inicio de la cosecha de arroz encabezado por el presidente Luis Abinader, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, anunció que la República Dominicana se ha convertido en el mayor productor de arroz del Caribe y Centroamérica, consolidando su liderazgo agrícola en la región.

El funcionario aseguró que la comida del pueblo dominicano está plenamente garantizada, al informar que actualmente el país cuenta con más de 5 millones de quintales de arroz en inventario, sin incluir la producción que se encuentra en proceso de cosecha, lo que fortalece la seguridad alimentaria nacional.

“Hoy no solo iniciamos una cosecha, hoy celebramos la seguridad alimentaria de la República Dominicana”, expresó Espaillat, al destacar que el arroz representa la base principal de la dieta nacional y un elemento esencial para la estabilidad social y económica del país.

El ministro explicó que al cierre de marzo se habían sembrado 1.4 millones de tareas, mientras que en las primeras áreas cosechadas los rendimientos superaban los 5.44 quintales de arroz blanco por tarea, resultado que atribuyó al uso de tecnología, innovación y mecanización en el campo dominicano.

Asimismo, señaló que durante el año 2025 la producción nacional alcanzó los 14.78 millones de quintales de arroz, equivalentes a más de un millón de toneladas métricas de arroz paddy, consolidando así el liderazgo productivo del país frente a las demás naciones de la región.

Espaillat afirmó que la República Dominicana cultiva alrededor de 1.5 millones de tareas de arroz y realiza dos cosechas al año, lo que permite mantener un flujo constante de producción y estabilidad en el mercado interno, además de representar entre el 13 % y el 15 % del Producto Interno Bruto Agropecuario.

El titular de Agricultura resaltó que el consumo nacional ronda las 128 libras per cápita al año, lo que demuestra el arraigo del arroz en la cultura alimentaria dominicana. “Cuando hablamos de arroz, no solo hablamos de economía, hablamos de paz social y de seguridad alimentaria”, sostuvo.

En ese sentido, reiteró que, pese a la incertidumbre internacional, el país produce más del 90 % de los alimentos que consume. “Mientras en otros países hay dinero, pero no hay qué comprar, aquí ocurre lo contrario: tenemos producción, tenemos alimentos y tenemos la capacidad de garantizar la comida de nuestra gente”, enfatizó.

El funcionario destacó además que este año el inicio de la cosecha se desarrolla bajo el lema “Bajo un modelo totalmente mecanizado y con nueva base genética”, reflejando los avances alcanzados en modernización agrícola, innovación tecnológica y mejoramiento genético del cultivo.

Al acto asistieron importantes autoridades nacionales, entre ellas el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el expresidente Hipólito Mejía; representantes del sector arrocero, productores, molineros y funcionarios vinculados al desarrollo agropecuario nacional.