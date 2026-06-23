República Dominicana incorporará innovadora inyección semestral para la prevención del VIH

Bartolo García

SANTO DOMINGO. – República Dominicana se prepara para introducir una nueva estrategia de prevención del VIH con la implementación de una inyección semestral gratuita, que comenzará a aplicarse a partir de septiembre mediante un programa piloto impulsado por las autoridades sanitarias del país.

La iniciativa utilizará Yeztugo, medicamento basado en lenacapavir, y busca ofrecer una alternativa más cómoda y efectiva a las personas que actualmente deben seguir esquemas de medicación diaria. El programa estará dirigido inicialmente a grupos considerados vulnerables y se proyecta una expansión gradual durante el año 2027.

De acuerdo con datos presentados durante el taller “VIH en la agenda pública: herramientas claves para un periodismo informado y responsable”, organizado por el Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida), en República Dominicana se estima que viven unas 85,000 personas con VIH, mientras que alrededor de 20,000 han abandonado sus tratamientos por diversas razones.

Las autoridades informaron que durante el presente año se han realizado 194,423 pruebas diagnósticas, mientras que el país registra aproximadamente 4,000 nuevos contagios anuales. Asimismo, unas 1,300 personas fallecen cada año por enfermedades relacionadas con el virus, lo que mantiene vigente la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y seguimiento.

El director de Conavihsida, Rafael Enrique González, explicó que los sectores más afectados continúan siendo los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y las trabajadoras sexuales. En ese sentido, destacó que la nueva herramienta busca mejorar la adherencia a los programas de prevención y reducir las barreras que enfrentan muchas personas para mantener tratamientos continuos.

La implementación de esta estrategia se desarrollará en un contexto marcado por la reducción de fondos internacionales destinados a la respuesta al VIH. Entre los factores señalados figura la suspensión de programas de cooperación estadounidense y la previsión de que para el año 2030 concluya el apoyo financiero del Fondo Mundial, que actualmente aporta recursos para las iniciativas nacionales de prevención y tratamiento.

Con la incorporación de esta nueva tecnología médica, República Dominicana busca fortalecer su respuesta frente al VIH, mejorar la calidad de vida de las personas en riesgo y avanzar hacia modelos de prevención más modernos, accesibles y adaptados a las necesidades actuales de la población.

Con información de infobae.com