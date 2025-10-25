República Dominicana consolida su liderazgo turístico en el Caribe con la apertura de la BTC 2025

Bartolo García

Santo Domingo. – Con la presencia de autoridades nacionales e internacionales, empresarios y representantes del sector, quedó inaugurada la vigésima novena edición de la Bolsa Turística del Caribe (BTC 2025), uno de los eventos más importantes para el intercambio y desarrollo del turismo regional.

El acto de apertura se realizó en el Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta, donde se destacó el papel de la República Dominicana como referente de crecimiento, sostenibilidad e innovación en el turismo de América Latina y el Caribe.

Durante tres días, del 23 al 25 de octubre, Santo Domingo se convierte en el punto de encuentro de profesionales, tour operadores, inversionistas y autoridades, consolidando su posición como epicentro del turismo caribeño.

Geo Ripley, Luis Felipe Aquino y Hugo Fernández Zampoñi.

El presidente de la BTC, Luis Felipe Aquino, encabezó la ceremonia y pronunció un discurso en el que resaltó la trayectoria del evento y su aporte a la proyección internacional del país. “La Bolsa Turística del Caribe es pionera en la promoción y comercialización de la oferta turística dominicana, enfocada en los mercados emisores no tradicionales y en los emergentes del sur del continente”, señaló.

Aquino subrayó que Santo Domingo, como Ciudad Primada de América, es el escenario ideal para una feria que combina turismo, cultura y patrimonio. “Nuestra capital refleja la esencia del pueblo dominicano: hospitalario, alegre y resiliente”, afirmó.

Bethania Luperon, Zoila Fernandez, July Inoa y Dahiana Lopez.

El presidente de la BTC también destacó el liderazgo alcanzado por la República Dominicana en la región. “Hoy somos el país número uno del Caribe y América Latina, después de México, en recepción de visitantes. Ese logro nos compromete a seguir fortaleciendo nuestra infraestructura con orden y calidad”, expresó.

Emely Garcia, Sarah Hernandez, Anyela Rivas y Yomaris Gomez.

Durante su intervención, Aquino elogió la gestión del Ministro de Turismo, David Collado, a quien calificó como un ejemplo de liderazgo y eficiencia. “Gracias a su visión estratégica y al trabajo conjunto con el sector privado, la ONU Turismo lo ha reconocido como el ‘Ministro de Turismo de las Américas’, lo que demuestra la fuerza del modelo dominicano”, destacó.

La inauguración contó con la asistencia de autoridades gubernamentales, diplomáticos, empresarios, representantes religiosos y académicos, así como invitados de México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, quienes respaldan la cooperación regional en materia turística.

Fior Mateo, Carmen Prestinary, Zayra Garcia y Naomi Fernandez,

En esta edición, la BTC reafirma su misión como plataforma de negocios, formación e innovación, impulsando el turismo interregional y la colaboración público-privada. El programa incluye trade shows, cooking shows, conferencias y presentaciones culturales, reflejando la diversidad del producto turístico dominicano.

Entre las novedades se encuentra el primer Encuentro de Turismo Dental, liderado por la doctora Zoila Fernández, que busca posicionar al país como destino de excelencia en turismo de salud y odontología estética, un sector en constante crecimiento.

John Read, Nieves Colombani, Public Santander y Rosario Torrejon, de Peru Travel.

Asimismo, la arquitecta Adis Ozuna, presidenta de la Red Dominicana de Turismo Accesible, encabeza el componente de Turismo Inclusivo, promoviendo políticas que garanticen el acceso universal a la oferta turística.

El turismo religioso también tiene un rol protagónico en esta edición. La licenciada Kirsy de los Santos, directora de Turismo Religioso del MITUR, presentó el proyecto “Senderos de la Fe”, una iniciativa que impulsa los destinos de peregrinación y espiritualidad en el país.

Al cierre del acto, Luis Felipe Aquino destacó que el éxito del turismo dominicano “se basa en su gente, su diversidad y su autenticidad”. Agregó que la calidez, la sonrisa y el servicio son el verdadero motor que impulsa la industria nacional.

“El turismo somos todos”, concluyó Aquino. “Cada visitante que llega encuentra un país lleno de historia, naturaleza y alegría. Sigamos construyendo juntos un turismo responsable, competitivo y con visión de futuro”.

