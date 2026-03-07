República Dominicana arranca el Clásico Mundial con contundente victoria

Bartolo García

La selección de República Dominicana debutó con una sólida victoria de 12 carreras por 3 frente a Nicaragua, en su primer compromiso del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Oh my. This ball is LONG GONE 😤



A second-deck three-run shot for Oneil Cruz! pic.twitter.com/0GQf8Ind59 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026

El triunfo dominicano estuvo liderado por una poderosa ofensiva encabezada por Oneil Cruz y Julio Rodríguez, quienes remolcaron tres carreras cada uno durante el encuentro.

El conjunto nicaragüense sorprendió en las primeras entradas del partido, logrando anotar carreras ante los lanzamientos de los dominicanos Cristopher Sánchez y Huascar Brazobán.

¡JUNIOR CAMINERO! ⚡️🇩🇴



¡En el momento indicado, LA MÁXIMA se hace presente para República Dominicana! pic.twitter.com/vXE8iWiYyX — MLB Español (@mlbespanol) March 7, 2026

Sin embargo, el equipo dominicano reaccionó rápidamente y logró empatar el marcador 3-3 en la tercera entrada, iniciando así la remontada que marcaría el rumbo del juego.

La primera gran diferencia llegó en la sexta entrada cuando Junior Caminero conectó un jonrón que colocó el marcador 5-3 a favor de República Dominicana.

Posteriormente, el poder ofensivo continuó en la séptima entrada con un batazo impulsador de Vladimir Guerrero Jr., que amplió la ventaja dominicana.

El partido quedó prácticamente definido en la octava entrada, cuando la ofensiva quisqueyana explotó con seis carreras adicionales.

450 feet, 116.8 MPH exit velo



Has this ball even landed yet? 😮 https://t.co/uFKiWlazjC pic.twitter.com/ehbHsjppic — MLB (@MLB) March 7, 2026

En ese episodio también se destacaron cuadrangulares de Oneil Cruz y Julio Rodríguez, que sellaron el dominio dominicano.

Con este triunfo, República Dominicana inicia con paso firme su participación en el torneo y se perfila como uno de los equipos más sólidos de la competencia.

El próximo compromiso del conjunto dominicano será el domingo 8 de marzo frente a Países Bajos, en un partido que continuará definiendo el panorama del grupo en el Clásico Mundial.