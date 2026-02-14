Reorganizar para la segunda vuelta

Por Miguel Ángel Cid Cid

El partido oficial está en franco deterioro, se dice en los círculos políticos. Para unos esto afecta el gobierno. Para otros el derrotero empuja hacia la segunda vuelta electoral en el 2028. Será que los peledeistas están divisando el balotaje.

Frente a esos comentarios la mayoría de los analistas dirán que no hay manera de ver desde tan lejos. Que la miopía con la que el Partido de la Liberación Dominicana se contagió, le nubla la visión a la distancia.

Lo que se divisa a leguas son los sectores mediáticos y políticos empecinados en echarle tierra al proceso de recuperación del PLD. Quieren evitar a toda costa que siga avanzando. Ese propósito se hace cada vez más difícil.

Pero la tarea del partido de gobierno y los otros partidos contrarios al PLD no es esforzarse en detener la recomposición de los peledeistas. Todo lo contrario, la estrategia podría ser para consolidar sus estructuras al interior de cada organización política.

Esos partidos políticos, si logran construir andamiajes organizativos solidos estarían en condiciones de salir airosos en las elecciones venideras. Porque gastar tiempo en destruir a otros puede revertirse en el momento menos esperado. Será mejor siempre, invertir en sus propias empresas políticas.

Los tres partidos principales del país, por derivación, tienen que trazarse metas diferentes mirando el 2028.

El PRM como partido gobernante tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para ganar en la primera vuelta. Porque el fenómeno del balotaje —como llaman a la segunda vuelta— consiste en que, quedar en primer lugar no es garantía para ganar las elecciones. Entre dos cualquiera gana.

La Fuerza del Pueblo debería estar enfocada en completar la construcción de la estructura organizativa del partido. Es decir, fortalecer el partido para consolidarse como segunda fuerza electoral y forzar una segunda vuelta.

Pero ellos, los seguidores del maestro, líder y guía creen otra cosa. Creen que es mejor concentrarse en promover la reelección del Dr. Leonel Fernández Reyna, expresidente de la República.

La cúpula del PLD parece que ha sopesado muy bien los movimientos en la arena política. A los peledeístas la meta se le hace más complicada. Les toca recuperar el lugar de segunda fuerza política del país. Para esto tienen que trabajar en la reorganización del partido para que las bases y los electores vuelvan a confiar en ellos.

Logrado eso —recuperar confianza, volver al segundo lugar y reorganizar la estructura— entonces viene el trabajo de empujar hacia el balotaje.

El PLD —debido a lo anterior— se mantiene tímido en la promoción hacia afuera. Están concentrados en cumplir con esas tareas. Porque saben por experiencia que, sólo si logran hacer bien lo que les toca podrían dedicarse por completo a hacer propaganda electoral.

Saben por demás que, la propaganda bien dirigida logra maravillas en corto tiempo.

Recuerde que, desde que inició la hemorragia morada —en 2019— provocada por Leonel Fernández, hasta el 2024, el PLD no ha tenido sosiego.

Sin embargo, después de las elecciones municipales y presidenciales de 2024, los peledeístas se guían por una estrategia enfocada hacia adentro. Concentrados en la recomposición de la organización del partido. Para que el proceso purgue el partido de manera natural.

Lo anterior quiere decir que al PLD le toca cumplir con sus tareas internas para entrar en una competencia difícil. Tendrán que vencer al partido oficial y a la Fuerza del Pueblo.

Luego de la recomposición estructural, ¿logrará el PLD elegir un candidato capaz de competir, de volver al segundo lugar y de forzar la segunda vuelta?

Miguel Ángel Cid

[email protected]

Twitter: @miguelcid1