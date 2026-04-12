Rafael Rivero conquista París con su propuesta “Alta Moda” y marca un hito para el diseño dominicano

Bartolo García

París, Francia.– El reconocido diseñador dominicano Rafael Rivero llevó su talento a uno de los escenarios más prestigiosos del mundo al presentar su propuesta “Alta Moda” durante el Paris City Fashion Week, reafirmando el crecimiento del diseño criollo a nivel internacional.

La participación de Rivero se desarrolló en el marco de la temporada otoño-invierno 2026 de la Gran Semana de la Moda de París, donde desfiló en un espacio exclusivo del circuito parisino, posicionándose como una de las propuestas emergentes más destacadas.

El diseñador presentó sus creaciones en el elegante Hôtel Le Marois, ubicado en la avenida Franklin D. Roosevelt, un escenario emblemático que sirvió de vitrina para mostrar la calidad y el estilo de su firma.

En una primera jornada, Rivero introdujo una colección juvenil en colaboración con Idelkis Yeara, inspirada en las mariposas del Jardín Secreto de la Reina Charlotte de Bridgerton, donde el color, la fantasía y la delicadeza se combinaron en piezas frescas y llenas de creatividad.

Al día siguiente, el diseñador presentó su colección principal “Alta Moda 2026-2027”, caracterizada por el uso de texturas de alta gama, siluetas estructuradas y volúmenes protagonistas, elementos que reflejan el sello distintivo de Maison Rivero.

Esta propuesta reafirma la apuesta del creador por una sofisticación contemporánea con identidad propia, logrando destacar dentro de un escenario altamente competitivo como lo es la moda parisina.

Con esta participación, Rafael Rivero se convierte en el primer diseñador santiaguero en presentar una colección en un circuito de moda en París, marcando un precedente importante para la industria creativa de la República Dominicana.

Siguiendo la tradición de grandes casas de moda como Chanel, Valentino y Carolina Herrera, Rivero apuesta a consolidar sus rayas amarillas como un sello distintivo de su marca en el ámbito internacional.

“Alta Moda no solo es una colección, sino un sueño hecho realidad”, expresó el diseñador, destacando que su objetivo es demostrar que el talento dominicano tiene la capacidad de conquistar las grandes capitales de la moda mundial.