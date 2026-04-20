Puerto Plata Golf Club celebra con éxito Torneo Cambio de Directiva

El Puerto Plata Golf Club celebró por todo lo alto y con gran entusiasmo y competitividad entre los participantes, su tradicional torneo de cambio de directiva, que encabeza nueva vez el presidente José Antonio Morales.

La actividad reunió más de 60 jugadores socios e invitados especiales, quienes disfrutaron de un evento caracterizado por el alto nivel competitivo y un ambiente de confraternidad que reafirma el compromiso del club con el desarrollo del golf en la región.

Estas nuevas autoridades del club de golf de Puerto Plata, asumen el compromiso de continuar impulsando iniciativas deportivas y sociales en beneficio de sus miembros.